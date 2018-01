Les Etoils a Cagliari

Il 5 gennaio al Teatro Lirico di Cagliari arriva il gran galà di Daniele Cipriani con i maggiori ballerini dal mondo.

Les Étoiles, scintillante galà di danza internazionale a cura di Daniele Cipriani, è dal 2015 il classico appuntamento annuale nella capitale; quest’anno arriva anche in Sardegna in occasione del 25° anno dell’inaugurazione del Teatro Lirico di Cagliari.

Venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 20.30 il Teatro Lirico di Cagliari apre infatti la sua stagione celebrativa con una nuova edizione di questo prestigioso evento che vedrà una pioggia di stelle della grande danza mondiale.

Ammireremo stelle di varie nazionalità, con una comprensibile maggioranza di russi, provenienti tutte dalle più importanti compagnie del mondo.

L’Orchestra della Fondazione Lirica Sinfonica del Teatro sarà diretta dal M° Paolo Paroni.





LES ETOILES A CAGLIARI

“Il galà Les Étoiles è un inno alla gioia come volevano Schiller e Beethoven (inno danzato anziché cantato), all’amicizia tra i popoli della scena e della terra”, sottolinea il direttore artistico Daniele Cipriani, che scherzosamente si autodefinisce ‘Il Patron delle Étoiles’ al servizio del talento unico, irripetibile, incomparabile di ognuno delle stelle.

Ivan Vasiliev e Nina Kaptsova (Teatro Bolshoi di Mosca); Vladimir Shklyarov e Maria Shirinkina (Teatro Mariinsky di San Pietroburgo); Ludmila Konovalova (Opera di Vienna) e Vadim Muntagirov (The Royal Ballet di Londra); Silvia Azzoni (Hamburg Ballett) e Marijn Rademaker (Het National Ballet, L’Aia); Ashley Bouder e Andrew Veyette (New York City Ballet).

Il Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Claudio Orazi, così dichiara: “Sono molto felice che sia uno spettacolo di Danza ad inaugurare l’anno 2018 e la nuova stagione lirico, sinfonica e di balletto nell’attuale periodo – particolare – dove questa disciplina soffre per alcune scelte che vanno verso una sorta di ridimensionamento sui palcoscenici italiani”.

Daniele Cipriani si abbandona ad una riflessione considerando che, visti i nomi di questi fuoriclasse del balletto, possiamo aspettarci arditi virtuosismi “in volo” e sulle punte, celeberrimi passi a due a firma di Marius Petipa e Lev Ivanov tratti dal repertorio tradizionale (Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Il Corsaro)e da quello eroico della tradizione sovietica quale Spartacus

di Yuri Grigorovich.

Non mancheranno brani firmati dai grandi coreografi del ‘900 come John Cranko e Uwe Scholz e, soprattutto, il grande George Balanchine di cui – in armonia con il periodo natalizio – si vedrà un passo a due tratto dal suo immortale Schiaccianoci.

Ci sarà, inoltre, una creazione su musica di Carl Orff con le voci dal vivo del coro del Teatro Lirico.

Sono fiero, afferma Daniele Cipriani, di essere riuscito a convogliare a Cagliari alcuni tra i danzatori più apprezzati del momento pur essendo questa impresa certamente non facile in quanto, queste superstar, sono richiestissime dai teatri in tutto il mondo.

Daniele Cipriani spiega che il successo di Les Étoiles, formula ormai ben rodata, è anche da ricercare nel suo messaggio di universalità che così si estrinseca: “Nonostante le molteplici nazionalità delle stelle presenti e delle compagnie rappresentate, chi frequenta i ballerini sa che essi si considerano tutti figli di un’unica nazione che si chiama Danza. In questo difficile momento di nazionalismi pericolosi, fanatismi, xenofobie, contrapposizioni politiche e religiose, il messaggio di Les Étoiles, è chiaro: anche se non danziamo, facciamo come loro e cerchiamo ciò che unisce.”

A Roma, invece, Les Étoiles sarà realizzato con un cast ed un programma in parte diverso, ma altrettanto entusiasmante; sarà in scena all’Auditorium Parco della Musica il 27 e 28 gennaio 2018.





Questo è il programma della serata:





Sonata

Interpreti Silvia Azzoni (Hamburg Ballett) e Marijn Rademaker (Het National Ballet)

Coreografia Uwe Scholz

Musica Sergei Rachmaninov



La Bella Addormentata (passo a due, III atto)

Interpreti Vladimir Shklyarov e Maria Shirinkina (Teatro Mariinsky di San Pietroburgo)

coreografia Marius Petipa

musica Piotr I. Ciaikovsky



Lo Schiaccianoci (passo a due, II atto )

Interpreti Ashley Bouder e Andrew Veyette (New York City Ballet)

Coreografia George Balanchine

Musica Piotr I. Ciaikovsky



Spartacus (passo a due)

Interpreti Ivan Vasiliev e Nina Kaptsova (Teatro Bolshoi di Mosca)

Coreografia Yuri Grigorovich

Musica Aran Khachaturian



Il Lago dei Cigni (passo a due del Cigno Nero, III atto)

Interpreti Ludmila Konovalova (Opera di Vienna) e Vadim Muntagirov (Royal Ballet di Londra)

Coreografia Marius Petipa

Musica Piotr I. Ciaikovsky



INTERVALLO



O Fortuna (creazione in prima assoluta)

Interprete Ashley Bouder, con le voci del Coro del Teatro Lirico

Coreografia Ashley Bouder

Musica Carl Orff (tratta dai Carmina Burana)



Onegin (passo a due della camera da letto)

Interpreti Silvia Azzoni (Hamburg Ballett) e Marijn Rademaker (Het National Ballet)

Coreografia John Cranko

Musica Piotr I. Ciaikovsky



Il Lago dei Cigni (passo a due del Cigno Bianco, II atto)

Interpreti Ludmila Konovalova (Opera di Vienna) e Vadim Muntagirov (Royal Ballet di Londra)

coreografia Lev Ivanov

Musica Piotr I. Ciaikovsky



Le Corsaire (passo a due, II atto)

Interpreti Vladimir Shklyarov e Maria Shirinkina (Teatro Marinskij di San Pietroburgo)

coreografia Marius Petipa

musica Riccardo Drigo



Don Chisciotte (passo a due, IV atto)

Interpreti Ivan Vasiliev e Nina Kaptsova (Teatro Bolshoi di Mosca)

coreografia Marius Petipa

musica Ludwig Minkus



DEFILE FINALE

Tutti gli interpreti del gala Les Étoiles

musica Riccardo Drigo





