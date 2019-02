"THE ITALIAN AFFAIR" con Fabio Massimo Bonini da scoprire su Youtube

“The Italian affair” * (alla ricerca dello stile italiano nel mondo) “La bellezza che inseguiamo è ben più di una soddisfazione estetica” (cit.) Sono questi i presupposti tutti da scoprire su YouTube per fabio massimo bonini, attraverso dei video ad hoc , dei veri short novità che raccontano il bello del Made in italy.

Il prestigio dell'italiano è dovuto a una serie di prodotti di eccellenza ai quali vengono riconosciuti: un alto livello qualitativo dei materiali utilizzati, stile raffinato, innovazione, cura dei dettagli, fantasia delle soluzioni adottate, capacità di durare nel tempo.

Per indicare queste qualità si usa l’espressione Made in Italy, “prodotto in Italia”, segnalando così l’origine italiana di un prodotto industriale o artigianale destinato sia ai mercati internazionali sia a quello italiano che ci danno un vero primato in tutto il mondo.

Gli italiani sono famosi nel mondo per le banche il piano forte, la macchina del caffè, i jeans, il primo personal computer, la plastica, le note musicale, il rinascimento e l'arte, sono soltanto alcune delle scoperte, che ci hanno resi un vero e proprio marchio di fabbrica e famosi in tutti il mondo.

Lo stile ed eleganza tutta all'italiana sono amate e vezzeggiate nel mondo, come l'approccio alla vita, alla tavola, nel suo relazionarsi col prossimo, nella conservazione delle proprie radici. I marchi leader del lusso e dell'eccellenza nella moda, nel design e nella creatività, sono italiani.

L'arte culinaria poi è il top, per non parlare del buon vino, la musica classica e la lirica. Con questo contesto, Fabio Massimo Bonini, attore, giornalista e presentatore che vive e lavora a Miami da qualche anno, ci accompagnerà in questo affascinante viaggio alla ricerca dello stile italiano nel mondo, quello senza compromessi, quello che traina i quasi 30 miliardi di euro annui di esportazioni, lo stile che ha fatto di questo vivere uno stile unico e ricercato.

Così nasce la rubrica " THE ITALIAN AFFAIR". Questa rubrica, caratterizzata da servizi video talvolta pungenti, talvolta ironici, con la simpatia e la bellezza che ci contraddistinguono e con la creatività che merita un progetto del genere, si occuperà di questo. Fabio con la sua voce avvolgente e la sua eleganza sarà un perfetto maggiordomo, un cuoco, un pilota appassionato, un cronista informato e competente.

Il perfetto compagno di viaggio. Dalla nautica alle auto, dalla moda all’arredamento, dalla cucina alla musica, faremo insieme un percorso passionale alla scoperta “dell’albero della vita”. Un viaggio per la preservazione della radice che accomuna tutto il genere umano: la bellezza. La bellezza come nutrimento dell’anima. La bellezza come promessa di felicità.

Sarà un “bel” viaggio, incontreremo belle persone e visiteremo i luoghi nascosti che preservano i tesori italiani. Venite con noi, lasciatevi sorprendere.