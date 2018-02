Cena Cantata, Only Sexy People, Pelle Latina: Pelledoca fa ballare Milano

Al Pelledoca Milano uno degli appuntamenti più hot è senz'altro la "Cena Cantata" che va in scena ogni venerdì sera. Dalle 20 e 30 si mangia rilassati, cantando e scatenadosi con Giancarlo Romano e lo staff Pelledoca, con menu fisso a 20 euro a persona. Da mezzanotte ci si scatena sul dancefloor con la musica di Peter K.

Il mercoledì è invece Pelle Latina. Dalle 22 e 30 al Pelledoca Milano prende vita un evento perfetto per trascorrere una serata "diversa", per divertirsi, per socializzare, per stare in compagnia… basta un po' di senso del ritmo e la voglia di lasciarsi andare. Per chi si sente già un ballerino esperto o per chi vuol solo provare a muovere 'i primi passi' nel mondo latino, è una buona idea non perdere Pelle Latina. L'evento è in collaborazione con tante realtà che fanno ballare latino da tempo (Mps Event, Alquimia, Salsa Mania, Akademia Latina, L.U.I.S. La Universidad International De La Salsa e Reggaeton Accademy).

Ovviamente al Pelledoca si balla anche ogni sabato, con l'evento Only Sexy People... E non è tutto. Carnevale è alle porte e Pelledoca Milano presenta un party spettacolare il programma per il siamo già pronti per un Party spettacolare, chiamato Super Heroes Carnival. L'evento è in programma il 17 febbraio 2018. E' una festa dedicata ai Super Eroi con location totalmente allestita a tema e… piena di coloro che, almeno al cinema e in tv, ci difendono dal male.Dall' Uomo Pippistrello, il famoso Batman, a Spider-man, Capitan America, il mitico Superman, il grande Iron Man fino al verdissimo Hulk. Questi personaggi ci portano nel mondo dei fumetti per il più pazzo carnevale di Milano e non solo. Scatenare la propria fantasia e creare il proprio eroe, come idea per mascherarsi, sembra perfetta. Almeno per una sera tutto è possibile, al Pelledoca. Ovviamente come sempre al Pelledoca si parte da una cena coi fiocchi. Si parte alle 20:30 " The Heroes Menu" a 25€ a persona. Ecco il menu: Bruschetta alla Superman con pomodorini, basilico, stracciatella e alici; Lasagne Iron Man con sugo alla bolognese; Filetto alla Spider-man, filetto di salmone al sesamo su crema di patate al limone; Acqua, una bottiglia di vino ogni 4 persone e caffè - prenotazione obbligatoria.

