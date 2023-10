La ricetta qui presentata è quella delle Patate e funghi al forno. Questa ricetta è perfetta per la stagione in corso. Funghi. È una ricetta tipica della Toscana, ma ormai si trova in tutto il centro Italia, anche se ci sono delle varianti. È meno diffusa al sud e al nord, ma ecco la ricetta. Ingredienti per 4 persone

500 g di funghi porcini

500 g di patate

2 spicchi d'aglio prezzemolo

vino bianco

Olio d'oliva

Sale e pepe



Ricetta per cucinare funghi e patate al forno

Scaldare 8 cucchiai di olio in una padella e soffriggere l'aglio e il prezzemolo tritati. Prima che l'aglio inizi a colorarsi, aggiungere i gambi dei funghi puliti e tagliati grossolanamente. Salate e pepate e fate soffriggere per 10 minuti.

Pulire e affettare i gambi dei funghi. Sbucciare le patate e tagliarle a pezzi alti 0,5 cm. Oliate leggermente una pirofila da forno, adagiate le patate sul fondo, coprite con i funghi rosolati, poi un altro strato di patate e infine i funghi affettati. Salare, pepare e cospargere con altro prezzemolo o nepitera. Aggiungere mezzo bicchiere di vino, irrorare con 8 cucchiai di olio e cuocere in forno caldo per circa 40 minuti.

Le ricette di Antonino Cannavacciuolo

Nel Mugello, nella Toscana centrale, a nord di Firenze, esiste anche una ricetta di funghi e patate in umido. Le patate vengono stufate in una pentola con i funghi, l'aglio e la nepitella. E come sempre, da noi a voi, buon appetito (grazie per il cibo). Le date che abbiamo trovato per questa ricetta sono le seguenti Difficoltà Bassa Tempo di cottura 10 minuti Tempo di preparazione 15 minuti. Vino consigliato Tavernelle bianche Vino bianco tipico toscano.