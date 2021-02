Il progettista, incaricato di redigere la progettazione esecutiva concernente i lavori di ristrutturazione dell’ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche territoriali (coworking), ha rassegnato gli elaborati progettuali, che dovranno conseguire le necessarie autorizzazioni di tutti gli enti preposti in conferenza dei servizi, prima dell’espletamento dell’appalto.

Il Settore Lavori pubblici ha dunque posto in essere con celerità tutte le procedure di competenza per scongiurare la paventata revoca del finanziamento di 600 mila euro, assegnato al Comune di Milazzo dalla Regione nel 2018, nell’ambito del Po Fesr 2014-2020 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – e di quelli che in passato hanno elaborato, come quello di Milazzo, un Piano integrato di sviluppo urbano (PISU).

Oltre all’ex mercato sono stati finanziati altri 600 mila euro per un impianto sportivo a Bastione.