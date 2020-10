Viaggio nella Tunisia meridionale. Nell'isola che incantò Ulisse la vita scorre al rallentatore. La gente è semplice ed accogliente.

Io ho deciso di abitare qui e non c'è giorno in cui non si rafforzi l'idea di aver fatto la scelta giusta.

Oggi siamo andati a Houmt Souk, la capitale di quest'isola quasi al confine con la Libia...