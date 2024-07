ActionAid, comunicato stampa - Le donne incinte a Gaza soffrono la fame a causa della grave carenza di cibo, l'intero territorio rimane ad alto rischio di carestia. Le madri che hanno da poco partorito all'ospedale Al-Awda nel nord di Gaza, gestito dal partner di ActionAid Al-Awda, raccontano di aver lottato per trovare qualcosa da mangiare durante la gravidanza, con frutta e verdura completamente irreperibili nella Striscia.

Iman, una neomamma che ha appena partorito con il taglio cesareo in ospedale, riferisce ad ActionAid: "All’inizio della guerra ero all’inizio della mia gravidanza e per tutto il corso della gestazione ho avuto difficoltà a trovare cibo. Ero incinta di due gemelli. Uno di loro è morto a causa delle mie condizioni di salute e dei continui spostamenti da un luogo all'altro. Ho paura di non trovare cibo sufficiente e di non essere in grado di allattare il mio bambino".

Il dottor Adnan Radi è capo del dipartimento di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Al-Awda e racconta: "Gli integratori alimentari che abbiamo usato per le donne in gravidanza non sono purtroppo più disponibili. Non ci sono vitamine, minerali, ferro, frutta, verdura o altro. All'avvicinarsi della carestia aggiungiamo i problemi che le donne in gravidanza già soffrono, come la mancanza di cure primarie, un forte aumento delle complicazioni relative ai parti prematuri, un aumento di aborti spontanei e infezioni, sepsi, emorragie."

جِنين يبصر نور الحياة، بعد إجراء الأطباء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل استشهدت إثر قصف الاحتلال في قطاع غزة#Gaza_Genocide

Il 95% della popolazione di Gaza sta vivendo in condizione di estrema insicurezza alimentare (fonte IPC). Il 99% delle donne incinte ha dichiarato di affrontare difficoltà nell'accedere a prodotti nutrizionali e agli integratori di cui avevano bisogno, mentre il 76% soffre di anemia. Nel frattempo, il 55% delle madri che allattano ha riferito condizioni di salute che ostacolano la loro capacità di allattare, e il 99% ha lottato per assicurare abbastanza latte materno per i loro bambini (UN Women).

La quantità di cibo e aiuti che entra a Gaza è diminuita in modo significativo dall'inizio di maggio a causa della chiusura del valico di frontiera di Rafah e delle attività militari israeliane in corso al valico di Karm Abu Salem (Kerem Shalom). Allo stesso tempo, distribuire gli aiuti all'interno di Gaza rimane una sfida incredibile.

ActionAid avverte che la terribile situazione umanitaria è destinata a peggiorare oltre l’immaginabile. Riham Jafari, coordinatrice Advocacy e Comunicazione di ActionAid Palestina spiega: "La mancanza di cibo sta avendo un fortissimo impatto sulla possibilità delle donne di portare avanti le gravidanze e di allattare i loro neonati, molti dei quali nascono pericolosamente sottopeso. Dopo nove mesi dall’inizio di questa crisi, la situazione umanitaria è desolante. Lo spostamento di oltre 250.000 persone da Khan Younis non farà che aumentare ulteriormente la catastrofe. Gaza ha urgente bisogno di più aiuti e di un cessate il fuoco permanente, ora."