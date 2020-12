Già il 30 marzo e nei mesi seguenti, avevo scritto che questo Coronavirus non era un virus proveniente da Marte, ma solo un Rna virus nuovo che aveva tutte le caratteristiche dei virus ad Rna.

Un virus che può mutare, che ha già fatto mutazioni, sopo aver iniziato una lotta con l'uomo.

Sembra un virus intelligente, ma non lo è. Però sta infettando sempre più persone, ma per sopravvivere non può essere letale tanto da uccidere tutti. Infatti, la morte degli infettati rappresenta anche la sua morte.

Ecco perché è complesso per tanti comprendere cosa stia combinando questo virus. Gli addetti ai lavori conoscono quanto siano subdoli i virus ad Rna e quanto questo nuovo virus metta in campo nuove strategie per sopravvivere.

La notizia di una nuova variante isolata in Inghilterra è la scoperta di una mutazione del SARS-CoV-2 che però non sarebbe - per letalità - più dannosa della precedente, ma è però capace di diffondersi più rapidamente. In futuro potrebbe anche presentarsi una mutazione tale da renderlo più aggressivo o anch , perché no , più innocuo.

Tutto fa parte del “fascino” del mondo inanimato dei virus .

Il virus non è un organismo perfetto e per quanto riesca a regolare la sua diffusione, commette degli errori... mutare è per lui un fatto inevitabile.

Certo che se meno si replicasse, avremmo anche statisticamente meno mutazioni.

Naturalmente ci auguriamo che ogni mutazione sia puntiforme o per lo meno non interessi punti importanti del virus contro i quali stiamo fabbricando le nostre armi. Ci auguriamo, anche se è ipotesi possibile ma comunque difficile, che non finiscano per variare i punti contro i quali stiamo dirigendo gli anticorpi.

È altamente improbabile che una singola mutazione possa mandare all’aria la sicurezza dei vaccini diretti contro diverse parti del virus. Comunque bisogna stare molto attenti e seguire le "mosse del virus".

È scattato un allarme proveniente dal Regno Unito, sono stati bloccati i voli con quel Paese. Il ministro Speranza ha dato subito incarico di verificare la sequenza del genoma del virus, anche per sfatare la possibilità di una eventuale resistenza al vaccino che si sta per inoculare alla popolazione.

Secondo il ministro Speranza, la variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza.

Anche altri paesi preoccupati da questa variante del virus hanno bloccato i voli da e per l'Inghilterra.

La prima a decidere è stata l’Olanda. Poi sono arrivati Belgio, Italia e Austria, insieme a molti altri Paesi in Europa. La scelta è la stessa, per tutti: bloccare i collegamenti col Regno Unito.

Il governo britannico ammette che la mutazione – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, è "fuori controllo" e l’Oms in Europa chiede ai Paesi di "aumentare la capacità di sequenziamento" del virus per capirne di più sui rischi di tale variante. In un tweet l'Oms ha comunicato di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri Stati membri e alla pubblica opinione, man mano che si saprà di più sulle sue caratteristiche e sulle sue implicazioni.







Per conoscere di più dello stesso autore:

fai.informazione.it/5A1F0780-424C-4CA1-B2D6-534CBAA5ABFB/Coronavirus-una-pandemia-che-era-prevista-anche-se-non-ne-conoscevamo-la-data-esatta