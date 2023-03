Il nuovo singolo del cantautore ispirato al campione olimpico Marcell Jacobs.

Venerdì 10 marzo esce ufficialmente su YouTube e su tutti i principali digital stores il nuovo singolo del cantautore Alessandro Marella dal titolo “Come Jacobs”, brano ispirato all’atleta velocista Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri. Il brano scritto dall’artista insieme a Stefano Paviani, si caratterizza per lo stile pop che si accende fin dalle prime note con un ritmo incalzante, descrivendo un sentimento così forte da far correre il cuore tanto quanto la velocità del noto campione olimpico...

“…ti sento così forte che decollerei ...nel tempo di uno sparo mi hai cambiato il mondo, mi hai rimesso in moto il cuore che mi corre dentro...come Jacobs”

L’ispirazione all’atleta fuoriclasse scaturisce in Alessandro fin dalla prima stesura del testo, come afferma lui stesso in questa frase: “Lui una macchina perfetta e veloce come un fulmine, mentre io nuvola con poco vento” (facendo riferimento alla sua patologia). Ed è sicuramente un paragone azzeccato ed originale per parlare di sentimenti forti, quelli che cambiano la vita. Marella, classe 1985, nasce a Terlizzi ma si trasferisce con la famiglia ad Alessandria, dove studia pianoforte presso il Conservatorio ‘Vivaldi’ già all’età di 10 anni, manifestando fin da piccolo grande interesse per la musica. Purtroppo, è costretto ad interrompere il suo percorso a causa delle barriere architettoniche che gli impediscono l’accesso alla struttura. L’artista infatti è obbligato a utilizzare una sedia a rotelle a causa della SMA (atrofia muscolare spinale). Inizia così a frequentare corsi privati, che deve abbandonare per la difficoltà dei movimenti delle mani, ma è proprio da questo ulteriore impedimento che l’artista scopre le sue doti canore. Con coraggio decide di fondare un gruppo insieme al suo fidato amico Fabio Toninello, gli “Abanero”, in cui ricopre il ruolo di cantante; nel 2014 pubblicano il loro primo Ep omonimo mentre l’anno dopo Alessandro decide di intraprendere la strada che più lo rispecchia, iniziando a comporre e scrivere musica pop accompagnato sempre dal suo amico chitarrista. Il percorso artistico lo porta ad oggi alla decisione di intraprendere il cammino da solista e dedicare il suo primo lavoro a chi come lui ha deciso di non farsi abbattere dalle difficoltà che la vita gli mette davanti ogni giorno, con un approccio “artistico” positivo ed originale come si può riscontrare in “Come Jacobs”.

Isabel Zolli Promotion Agency

Sede Operativa: via Simone De Saint Bon 47 - Roma