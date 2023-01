Microsoft, questo lunedì, ha annunciato un investimento multimiliardario pluriennale nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) rendendo ancor più salda la sua partnership con OpenAI.

OpenAI è la società fondata da Elon Musk e Sam Altman che ha creato il chatbot ChatGPT e Dall-E 2, in grado di creare immagini e opere d'arte realistiche partendo da una descrizione in linguaggio naturale.

Dopo un investimento iniziale di un miliardo di dollari nel 2019, Microsoft vede aprirsi, grazie alla collaborazione con Open AI, nuovi orizzonti per le proprie fonti di reddito.

Oggi annunciamo la terza fase della nostra partnership a lungo termine con OpenAI - riporta una nota congiunta - attraverso un investimento pluriennale e multimiliardario per accelerare le scoperte dell'IA e garantire che questi vantaggi siano ampiamente condivisi con il mondo.Questo accordo segue i nostri precedenti investimenti nel 2019 e nel 2021. Estende la nostra collaborazione in corso attraverso il supercalcolo e la ricerca dell'IA e consente a ciascuno di noi di commercializzare in modo indipendente le tecnologie di intelligenza artificiale risultanti.Supercalcolo su larga scala: Microsoft aumenterà i propri investimenti nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi di supercalcolo specializzati per accelerare la rivoluzionaria ricerca indipendente di OpenAI sull'Intelligenza Artificiale. Continueremo inoltre a sviluppare l'infrastruttura "AI leader" di Azure per aiutare i clienti a creare e distribuire le loro applicazioni di intelligenza artificiale su scala globale.Nuove esperienze basate sull'intelligenza artificiale: Microsoft distribuirà i modelli di OpenAI nei propri prodotti consumer e aziendali e introdurrà nuove categorie di esperienze digitali basate sulla tecnologia di OpenAI. Ciò include il servizio Azure OpenAI di Microsoft , che consente agli sviluppatori di creare applicazioni di IA all'avanguardia attraverso l'accesso diretto ai modelli OpenAI supportati dalle funzionalità affidabili di livello aziendale di Azure e dall'infrastruttura e dagli strumenti ottimizzati per l'intelligenza artificiale.Provider cloud esclusivo: in qualità di provider cloud esclusivo di OpenAI, Azure alimenterà tutti i carichi di lavoro OpenAI tra ricerca, prodotti e servizi API."Abbiamo formato la nostra partnership con OpenAI attorno all'ambizione condivisa di far progredire responsabilmente la ricerca IA all'avanguardia e di democratizzare l'IA come nuova piattaforma tecnologica", ha affermato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. "In questa fase successiva della nostra partnership, gli sviluppatori e le organizzazioni di tutti i settori avranno accesso alla migliore infrastruttura, modelli e toolchain di intelligenza artificiale con Azure per creare ed eseguire le loro applicazioni"."Gli ultimi tre anni della nostra partnership sono stati fantastici", ha affermato Sam Altman, CEO di OpenAI. "Microsoft condivide i nostri valori e siamo entusiasti di continuare la nostra ricerca indipendente e lavorare per creare un'intelligenza artificiale avanzata a vantaggio di tutti".Dal 2016, Microsoft si è impegnata a trasformare Azure in un supercomputer di intelligenza artificiale per il mondo, fungendo da fondamento della nostra visione per democratizzare l'IA come piattaforma. Attraverso il nostro investimento iniziale e la collaborazione, Microsoft e OpenAI hanno spinto la frontiera della tecnologia di supercalcolo cloud, annunciando il nostro primo supercomputer top-5 nel 2020 e successivamente costruendo più sistemi di supercalcolo AI su vasta scala. OpenAI ha utilizzato questa infrastruttura per addestrare i suoi modelli rivoluzionari, che ora vengono distribuiti in Azure per alimentare prodotti di IA che definiscono le categorie come GitHub Copilot, DALL·E 2 e ChatGPT.Queste innovazioni hanno catturato l'immaginazione e introdotto l'intelligenza artificiale su larga scala come una potente piattaforma tecnologica generica che riteniamo creerà un impatto trasformativo alla grandezza del personal computer, di Internet, dei dispositivi mobili e del cloud.Alla base di tutti i nostri sforzi c'è l'impegno condiviso di Microsoft e OpenAI per la creazione di sistemi e prodotti di intelligenza artificiale affidabili e sicuri. La ricerca leader di OpenAI su AI Alignment e Microsoft's Responsible AI Standard non solo stabilisce un framework leader e avanzato per l'implementazione sicura delle nostre tecnologie AI, ma aiuterà anche a guidare il settore verso risultati più responsabili.