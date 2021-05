Sono tanti gli artisti che in questi giorni hanno voluto ricordare Franco Battiato, grande cantautore siciliano, e tra questi spicca il nome di Andrea Candolfo.

La sua voce cosi sensibile nel sussurrare queste parole sublimi

“perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”.

... per poi essere in grado di far parlare la sua chitarra.

Onore ad un giovane artista emergente che ha voluto rendere omaggio ad un artista straordinario, nella speranza che non venga mai dimenticato da nessuno.





Guarda il video:

www.instagram.com/p/CPJkQewoY8P