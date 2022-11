“Un obiettivo che si realizza a distanza di un anno dalla prima riunione in terza commissione”. Esprime soddisfazione la Presidente Magliarditi, che tiene a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, frutto di una sinergia tra associazionismo, ASP di Messina e grazie all’AMP, che ha ricevuto i fondi dal Ministero della Transizione Ecologica. Si è svolta ieri sera la cerimonia di consegna del “bollino blu” agli albergatori, che hanno partecipato al primo corso del progetto “Milazzo città autism friendly”. Una ventina gli operatori del settore alberghiero della città del capo che hanno ricevuto l’attestato ma soprattutto il ‘Bollino blu’ simbolo – come sottolinea la presidente della terza commissione consiliare Maria Magliarditi – di una delicatezza e di un’apertura alle esigenze delle persone con autismo inserendo la nostra città all’interno di circuiti sensibili e rispettosi dei portatori della sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Oggi si concretizza il nostro lavoro che vuole essere solo l’inizio di un percorso virtuoso di inclusione in cui crediamo fortemente. L’obiettivo – prosegue Magliarditi – era creare le condizioni affinché la nostra città potesse inserirsi all’interno dei circuiti sensibili e rispettosi dei portatori della sindrome dello spettro autistico. Da questa idea muove la creazione concreta di una rete a misura di autismo; una rete di operatori economici cittadini che con le loro attività aprono, con convinzione e formazione, le porte al mondo dell’autismo”.

