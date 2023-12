Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio.



“Senza di te” è il singolo del poliedrico artista The Raw, sui principali stores digitali e dal 1° dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, che evidenziano una forte personalità dell’artista, una identità matura nonostante la sua giovane età. Il brano (scritto e registrato dall’artista stesso) è un racconto di un amore mai sbocciato, per colpa del protagonista che non trova il coraggio e le parole per dichiararsi ad una sua cara amica. Il testo parte come uno storytelling, dove The Raw ha deciso di fondere tra loro alcune verità ad altre invenzioni, quest'ultime aggiunte per far scorrere il racconto nel miglior modo.

“Mi metto nei panni di questo protagonista dove percorre un viaggio mentale nel passato, pensando alla sua amata in un periodo invernale e il freddo dell’inverno gli sembra improvvisamente più rigido del solito. Tutto intorno a lui inizia a farsi sempre più difficile, pensando a cosa potrebbero essere insieme e a cosa sta rinunciando lui, non trovando il coraggio di esprimersi sinceramente.” The Raw

Storia dell’artista

Mi chiamo Emanuele Giamè, ho 22 anni e sono nato e cresciuto a Napoli. La musica mi ha accompagnato sin dai primi anni di vita. Ascolto i primi brani hip hop e rap in italiano grazie agli Articolo 31 e il “primo” Jovanotti. Mentre come primo brano americano in assoluto, parliamo di “Lose yourself” di Eminem, che mi stregò già in tenera età. Ma l'influenza principale, che mi ha portato poi a rappare in dialetto napoletano, mi è stata data dal famosissimo duo napoletano Co’sang, per poi arrivare ad oggi alla scena napoletana di cui vado molto fiero ed orgoglioso. Insomma, per me la musica è semplicemente fonte di vita, di sfogo, di tutto... non penso ai guadagni o ai like sui social e agli investimenti economici fatti fino ad ora, voglio pensare a tutto ciò che sarà e credo fortemente che tutto il resto, porterà semplicemente delle bellissime conseguenze.

YouTube: https://www.youtube.com/@theraw01

Instagram: https://www.instagram.com/the_raw__/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@theraw01?_t=8hnWeTMhVY0&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/3yNAZJ2fywhauwppw1C1zZ?si=0d679f756a664e90