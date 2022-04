La Città Metropolitana di Messina per volontà del Commissario Straordinario ing. Leonardo Santoro ha aderito al protocollo d’intesa per la promozione della regolarità e della sicurezza del lavoro nel settore edile, proposto dalla Prefettura di Messina e stipulato lo scorso 6 aprile.

L’accodo prevede una serie di azioni messe in campo unitamente ad organi di Vigilanza, forze di Polizia ed associazioni sindacali e di categoria per garantire livelli di sicurezza nei confronti dei lavoratori e di tutti i soggetti impegnati nei cantieri e nel settore edile.

Le azioni, coordinate dalla Prefettura, saranno indirizzate su più fronti e in particolare in quello della formazione, dell’informazione e della diffusione di buone pratiche per ridurre il trend in crescita degli infortuni e degli incidenti e saranno condotte attraverso un tavolo di coordinamento costituito in Prefettura.

L’adesione di Palazzo dei Leoni assume particolare rilievo alla luce dei numerosi cantieri, che interessano tutto il territorio metropolitano e sono stati aperti dall’Ente nell’ambito dell’attuazione del Masterplan, del Patto per il Sud e del PNRR. La Città Metropolitana ha previsto per giovedì 14 aprile 2022 un confronto a Palazzo dei Leoni tra organi di vigilanza, associazioni di categoria e stazioni appaltanti per fare il punto sull’applicazione della Legge 215/2022 di conversione del D.L. 146/2021, contenente modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza D.L. 81/2008.