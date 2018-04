Finanza, ESMA cambia le regole per Cfd e sopprime le opzioni binarie

Una svolta importante sta per avere luogo nel settore del trading online. ESMA, infatti, darà attuazione alla normativa MiFid2 introducendo forti restrizioni per il settore degli investimenti sui contratti per differenza (Cfd), mentre eliminerà del tutto le opzioni binarie. I cambiamenti entreranno in vigore a breve.

La conseguenza diretta sui Cfd vedrà un riduzione nei margini finora concessi al meccanismo della leva finanziaria, il rapporto tra il capitale nominale e il margine che definisce l’effettiva esposizione di chi fa investimenti online.

A ciò si aggiunge anche l’introduzione della protezione dal saldo negativo, oltre a restrizioni riguardo ai bonus offerti ai clienti per operare sui Cfd.

Restrizioni piuttosto severe, ma nulla a che vedere con quanto stabilito per le opzioni binarie, che saranno vietate, senza deroghe, a causa di possibili conflitti d’interesse tra fornitori degli strumenti finanziari e clienti.