Il 2023 è stato un anno che ha consolidato, ancora una volta, il grande successo e la fidelizzazione per la fiction Rai. I numeri, ottenuti, confermano il primato sia nell’offerta generalista, con la top ten, per ascolto medio, occupata solo da titoli Rai, sia nel consumo on line sulla piattaforma Rai Play. Risultati raggiunti grazie a un’equazione virtuosa tra quantità e qualità del prodotto.

È su questa base, che i telespettatori hanno ribadito il patto di fiducia con il grande racconto popolare del servizio pubblico, capace di restituire la ricchezza e la complessità di un Paese e di interpretarne i problemi, le attese, i valori profondi e le contraddizioni, con il coraggio fiducioso e positivo verso il domani.

Sul fronte degli ascolti lineari, la seconda stagione di "Le Indagini Di Lolita Lobosco" si conferma il titolo più visto, con una media di ascolto di oltre 5.292.000 telespettatori e 28.6% di share. Seguono "Fiori Sopra L’Inferno" (4.767.000 di telespettatori e 25% di share) e la terza stagione di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore" (4.483.000 telespettatori e 26,4% di share).

Ai brillanti dati, del prime time, si aggiungono quelli della fascia pomeridiana, il cui presidio viene mantenuto grazie alla serie daily "Il Paradiso Delle Signore", che ha ottenuto un ascolto medio di oltre 1.7 milioni di telespettatori e il 19.7% di share.

Anche sulla piattaforma Rai Play, la fiction è il genere più visto. "Mare Fuori 3" si colloca in prima posizione, con oltre 72 milioni ore di Tempo Totale Speso. La serie, che ha ottenuto una Total Audience, di oltre 6 milioni di ascoltatori, si è contraddistinta anche per lo straordinario primato, sul VOD, a 28 giorni, con 4.099.000 ascoltatori medi.