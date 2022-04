Il Sindaco Pippo Midili ha incontrato il presidente dell’associazione “Tono Solemare” Mimmo Sapienza, per discutere alcune problematiche esistenti nella contrada in occasione del periodo estivo: tra i primi punti trattati l’attuazione della Z.T.L., ritenuta fondamentale per assicurare sicurezza e vivibilità.

Per andare incontro alle esigenze dei residenti di via Nettuno, consentendo di accogliere i parenti ed ospiti saltuari si valuterà, agendo sul supporto telematico previsto, la possibilità di una registrazione online temporanea degli stessi. Relativamente al prevedibile incremento di parcheggio sul terrapieno, derivante dalle limitazioni della ZTL in via Nettuno, Midili ha comunicato che si sta lavorando per una soluzione più ampia del problema, anche se la competenza del demanio sul terrapieno non ha favorito delle soluzioni immediatamente risolutive; inoltre è prevista l’attivazione d’un servizio navetta con più punti di partenza dal centro e dai parcheggi in piazza 25 Aprile e successivamente da quello previsto nel terreno prospicente la vecchia stazione, di recente acquisito dall’Amministrazione, favorendo in tal modo la mobilità agevolata e meno invasiva verso il Tono ed il litorale in generale.

Riguardo l’incidenza delle attività balneari e di ristorazione sul livello della vivibilità del Tono, pur riconoscendo la giusta legittimazione per le realtà esistenti, che senza dubbio forniscono servizi utili e garantiscono reddito e lavoro – ha detto Sapienza – si è concordato sull’esigenza di un atteggiamento rispettoso nei confronti dei cittadini residenti da parte dei gerenti le strutture e dei loro dipendenti nel rispetto delle regole concernenti i limiti di orari e limiti acustici”.

Midili ha comunque informato il rappresentante dell’associazione, che, già in una precedente riunione con la ristorazione mamertina, ha ribadito che l’indirizzo generale dell’Amministrazione Comunale, applicabile a tutta la movida notturna cittadina, è quello che eventuali eventi con musica d’intrattenimento non sfocino in serate di discoteca all’aperto, se non regolarmente autorizzate. Passando all’attività socio-culturale (l’associazione ha realizzato il Museo della Tonnara attualmente ospitato al Castello per concessione del Comune) Midili ha confermato che è in via di perfezionamento l’affidamento alla ditta “Restaura” dei lavori di restauro del Palischermo San Tommaso e che lo stesso, una volta concluso, dovrebbe essere collocato nel terreno attiguo l’ex-Asilo Calcagno, destinato coi lavori di prossima realizzazione a “Museo del Mare”.

Al riguardo Sapienza ha auspicato che nel realizzando “Museo del Mare” nel rione di Vaccarella possa trovare spazio il patrimonio museale, che in questi anni l’associazione “Tono Solemare” ha raccolto e custodito, proposta che il Sindaco ha apprezzato, anche perché in linea con la recente iniziativa regionale “Accademia del Tonno Rosso” mirante a valorizzare le tradizioni delle tonnare siciliane tramite circuiti turistici e gastronomici, di cui Milazzo potrebbe degnamente essere tappa. In chiusura Midili ha dato notizia che l’Amministrazione ha programmato alcuni incontri coi cittadini nelle varie zone della città, tra cui il Tono.