Gli operai e i tecnici del Comune assieme ai Vigili urbani stanno monitorando le zone a maggior rischio allagamenti assicurando il necessario supporto a quanti si trovano in situazioni di difficoltà. In atto le maggiori criticità sono segnalate a Vaccarella, piazza Roma e nel centro cittadino, mentre migliora in altre zone, che solitamente diventano a rischio transitabilità. Nessun allarme si registra nella Piana e nella zona di Bastione, dove sono state effettuate verifiche presso il torrente Mela.

Ad assicurare un supporto al personale comunale anche i dipendenti delle imprese impegnati in lavori per conto del Comune. L’attività di controllo e assistenza opererà anche nelle ore notturne per fronteggiare eventuali situazioni d’emergenza e resterà costante sino a quando la violenta perturbazione che ha raggiunto pure l’hinterland tirrenico rimarrà tale.

Il Sindaco, che ha pure effettuato personalmente dei sopraluoghi, è costantemente in contatto con la Protezione Civile, informando la Prefettura sull’evolversi della situazione. Il dipartimento di Protezione Civile ha diramato ieri pomeriggio un avviso di condizioni meteorologiche con stato di allerta arancione per la giornata di domani – giovedì 14 ottobre.

Le previsioni ipotizzano forti e consistenti piogge che in alcuni tratti potrebbero assumere il carattere del nubifragio. In virtù di ciò il Sindaco Midili ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine, ai fini della salvaguardia dell’incolumità degli studenti e del personale, stante che in situazioni analoghe si sono verificati allagamenti in quasi tutto il territorio comunale con danni di grave entità alle strade. Si invitano altresì i cittadini a comportamenti prudenti. Qualsiasi necessità potrà essere segnalata tramite centralino del Comune. In caso di situazioni di emergenza sarà attivato il centro operativo comunale.