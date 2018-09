Paola Pitagora a Salsomaggiore per ritirare il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni

Paola Pitagora, mercoledì 26 settembre, sarà protagonista della giornata di apertura della 5.a edizione di Mangiacinema – Festa del Cibo d'autore e del Cinema goloso - che si svolgerà a Salsomaggiore fino al 3 ottobre - con il suo nuovo film, Pane dal cielo, insieme al regista Giovanni Bedeschi, alla protagonista Donatella Bartoli e al cantautore Claudio Sanfilippo.

A Paola Pitagora sarà assegnato il Premio Mangiacinema – Creatrice di Sogni, durante l'evento di apertura che si svolgerà al cinema Odeon.

Una carriera importante quella di Paola Pitagora. L'inizio con Fellini grazie al fidanzato di allora, il pittore Renato Mambor, che venne scelto dal regista riminese per una piccolissima parte ne La dolce vita, e che la portò con sé come comparsa.

Poi l’incontro con Marco Bellocchio per il ruolo di Giulia nel rivoluzionario I pugni in tasca.

E come poter dimenticare il suo percorso nella tv in bianco e nero: con la Lucia ne I promessi sposi di Sandro Bolchi e lo sceneggiato A come Andromeda.

Poi Sordi che la dirige in Scusi, lei è favorevole o contrario?

E "dieci anni a Piazza del Popolo", sottotitolo del suo libro Fiato d’artista, nel quale racconta la sua Roma tra il 1959 e il 1968, la scuola dell’avanguardia dei pittori maledetti (da Schifano a Mambor, da Kounellis a Pascali), i suoi primi passi da attrice (dal teatro al cinema, dalla televisione alle prime pubblicità).

Artista davvero a tutto tondo Paola Pitagora, che vanta anche qualche piccola incursione nel mondo della musica. Poi ha scritto libri, fatto altro cinema (anche Avati l’ha diretta nel 1981 in Aiutami a sognare), di recente di nuovo la televisione con Incantesimo... e tanto, tantissimo teatro.

A Salsomaggiore prenterà "Pane dal cielo", film di Giovanni Bedeschi che la riporta sul grande schermo. Insieme a lei, durante la serata inaugurale, ci saranno il regista, la protagonista Donatella Bartoli e il cantautore Claudio Sanfilippo, che ha composto il brano principale del film e altre canzoni della colonna sonora.

Sia lui che la Pitagora saranno protagonisti anche nel pomeriggio ,alle Terme Berzieri, per raccontare le rispettive carriere al pubblico di Mangiacinema. L'incontro con la Pitagora sarà condotto dal caporedattore della Gazzetta di Parma Filiberto Molossi.