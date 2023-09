In questi giorni si sono verificati nuovi episodi di Bitcoin in rimbalzo, che prova ad aumentare la sua valutazione.

Il token sta cercando di raggiungere i 26500$ di valore entro la fine di quest'anno.

Non sarà semplice arrivare a toccare questo valore raggiungere anche se data la sua valutazione attuale, in realtà non è lontana da questa cifra.

In questi giorni però i volumi di scambio con Bitcoin sono aumentati e si presume che il suo andamento continuerà ad andare sul positivo.