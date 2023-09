In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi emergono le prime aspettative della critica americana verso le performance femminili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista.

Tra le potenziali competitors spiccano tre nomi: Lily Gladstone per l'atteso film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon; Emily Blunt per il capolavoro di Christopher Nolan, Oppenheimer; Da’Vine Jay Randolph per la commedia agro-dolce di Alexander Payne, The Holdovers. Le inseguono Viola Davis (AIR), Danielle Brooks (Il colore viola), Julianne Moore per May December di Todd Haynes e tante altre.