Al Coco Beach al Lido di Lonato (Brescia), hot spot sul Garda bresciano e non solo da sempre è l'aperitivo domenicale la serata di punta. Per il party di Ferragosto poi qui è da sempre il locale mette in console top dj internazionali.

Per l'evento di Ferragosto 2021, domenica 15, al Coco Beach in console c'è l'artista bresciano Nicola Veneziani, dj producer reduce da diversi successi in questo momento. Il suo sound, decisamente internazionale, è ben rappresentato dal suo recente EP "Astra", che già superato i 30.000 ascolti su Spotify ed è proposto da tanti dj nel mondo nei loro set e radio show.

"Questa performance al Coco Beach è il coronamento di un periodo d'oro che è iniziato con il mio set al Capitolium di Brescia per L'UNESCO ed è continuato con il successo dell'EP 'Astra' ", racconta il dj producer bresciano. "Tra le diverse tracce dell'EP piace soprattutto 'Chamukuy', forse la più immediata e coinvolgente. E' perfetta per rasserenare un periodo non facile per tutti".

"E' un EP techno molto introspettivo nato durante le infinite notti in lockdown, zona rossa e isolamento che abbiamo passato". Nicola Veneziani, 34enne dj producer bresciano, presenta così "Astra", il suo nuovo lavoro discografico, pubblicato da Uran Records con distribuzione Sony Music. Reduce da una memorabile esibizione al Capitolium, il parco archeologico di Brixia Romana che per la prima volta in assoluto ha ospitato uno show musicale per celebrare i 10 anni dall'inclusione nei siti UNESCO, Nicola Veneziani con "Astra" ha voluto dare un segnale importante.

Nicola Veneziani su Instagram

https://www.instagram.com/nicolaveneziani_/

L'EP "Astra" su Spotify

spoti.fi/3wdQvAh

Coco Beach

Via Catullo 5, 25017 Lido di Lonato BS

info 392 1721659, 349 5810243

[email protected]