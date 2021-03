Per celebrare San Patrizio, festa nazionale il 17 marzo, e l’impatto positivo che le imprese irlandesi stanno producendo in tutto il mondo, Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per il commercio e l'innovazione, ha lanciato oggi la nuova campagna internazionale incentrata sull’innovazione verde e sull’agenda climatica: "Ready for a Green Future".

Secondo la 2020 Global Ranking by PitchBook Data, la società di analisi del mercato mondiale dei Venture Capital, Private Equity e M&A, Enterprise Ireland è l’investitore più attivo al mondo nel seed funding con 351 operazioni portate a termine nel 2020 .

Enterprise Ireland investe in progetti innovativi che guidano il cambiamento in tutti i settori di tutto il mondo verso emissioni zero. Dopo Covid-19, è necessario ricostruire meglio e in modo più ecosostenibile.

I 40 uffici sparsi in tutto il mondo di Enterprise Ireland ospitano oltre 50 eventi virtuali per coinvolgere i partner internazionali e sostenere la crescita delle imprese irlandesi a livello globale. I temi affrontati vanno dalla sostenibilità nell’edilizia all'energie rinnovabili, dal futuro dell’agritech ai sistemi di monitoraggio dell’ambiente.



Presentando oggi la campagna internazionale, Leo Varadkar, vice Primo Ministro irlandese e Ministro per lo sviluppo economico, il commercio e l’occupazione ha dichiarato: “Il 17 marzo, il mondo si tinge di verde mentre ci riuniamo per celebrare la nostra festa nazionale. Quest’anno è anche è il momento perfetto per presentare gli innovatori verdi irlandesi e il contributo positivo che stanno dando con le loro innovazioni tecnologiche. L'abbandono dei combustibili fossili e la riduzione delle emissioni senza rinunciare al progresso economico è la sfida più grande che questa generazione deve affrontare. L’Irlanda è in prima linea. Ci impegniamo a ridurre le emissioni in media del 7% entro il 2030 e a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. La campagna Ready for a Green Future di Enterprise Ireland presenta alcune delle aziende irlandesi pioniere nel mettere la sostenibilità al centro della loro attività”.



Irlanda 5° Paese al mondo nella green economy

L'Irlanda è al 5° posto nel Green Future Index 2021, la classifica che confronta 76 Paesi su progressi e impegni verso la riduzione delle emissioni di carbonio. L’indice messo a punto dal Massachusetts Institute of Technology ha esaminato l’impegno di ogni economia in cinque categorie: emissioni di anidride carbonica, transizione energetica verso le rinnovabili, innovazione pulita, politiche per il clima e società verde (un mix di indicatori tra cui edilizia sostenibile, riciclo materiali).



Innovazione irlandese per contrastare Covid-19 in modo green

Molte aziende irlandesi stanno già offrendo soluzioni innovative ed ecosostenibili anche nella lotta al Covid-19, come il rivestimento anti-Coronavirus di Kastus per superfici come schermi e ceramiche: è permanente ed efficace 24/7 senza inquinare. Aquila Bioscience, spin-out della National University of Ireland Galway, ha brevettato la prima salvietta al mondo 100% naturale che elimina il SARS-CoV-2, senza l’impiego di alcol e sostanze chimiche. Passando al digital, Daon ha creato il primo passaporto sanitario digitale per volare sicuri. La sua app VeriFLY, è stata già adottata da American Airlines e British Airways.



John Roche, direttore di Enterprise Ireland in Italia sottolinea: “Supportare le aziende irlandesi per ridurre la loro impronta di carbonio e sfruttare le opportunità che emergono dalla transizione verde è una priorità strategica per Enterprise Ireland. Nella ripresa da Covid-19, lavoriamo con gli innovatori per guidare la svolta green e superare le sfide del cambiamento climatico. La ricerca e le nuove tecnologie giocheranno un ruolo fondamentale nel creare un futuro più verde. In occasione di San Patrizio presentiamo alcuni dei migliori innovatori verdi irlandesi protagonisti nel nostro ecosistema di ricerca e high-tech. Le loro soluzioni stanno già rendendo più sostenibili l'agricoltura, l’edilizia, i trasporti riducendo l'inquinamento e sostenendo la produzione di energia rinnovabile”.



10 imprese irlandesi per un futuro verde

Ecco 10 tra gli innovatori irlandesi leader a livello mondiale della green economy supportati da Enterprise Ireland e protagonisti della campagna Ready for the Green Future: dal cemento ecologico all’intelligenza artificiale per migliorare il trasporto pubblico, dall’energia ricavata dalle onde all’agricoltura pulita.



Ecocem offre l’alternativa verde al cemento, ma altrettanto resistente: sfruttando gli scarti delle acciaierie produce un cemento con 25 volte in meno emissioni di CO2.

Abbey Machinery favorisce la riduzione delle emissioni di carbonio con tecnologie agricole innovative.

Keenan promuove la sostenibilità degli allevamenti con sistemi di alimentazione dietetica avanzati ed efficienti.

Ocean Energy cattura e converte la potenza delle onde in elettricità attraverso una tecnologia unica.

CitySwift combatte la crisi climatica utilizzando i dati per migliorare strategicamente il trasporto pubblico.

GridBeyond consente una decarbonizzazione conveniente attraverso piattaforme di intelligenza energetica avanzata.

XOCEAN utilizza uno scafo senza equipaggio a basso impatto ambientale per raccogliere dati marini con mille volte meno emissioni di una normale barca.

Cygnum offre risparmi energetici nelle nuove costruzioni automatizzando metodi di costruzione con strutture di legno.

Davra collabora con le aziende per utilizzare i dati per una maggiore efficienza e sicurezza ambientale.

Hanley Energy fornisce soluzioni energetiche personalizzate ed efficienti alle maggiori industrie mondiali.