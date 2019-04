Juventus-Milan e Inter-Atalanta i big match della 31esima giornata di Serie A

Nel pomeriggio di sabato, alle 18 si disputerà il primo degli incontri clou della 31esima giornata di Serie A, quello che all'Allianz Stadium di Torino vedrà impegnata la Juventus contro il Milan.

La partita di oggi ha poco o nulla da dire alla Juventus in relazione alla conquista dell'ennesimo scudetto. Più importante è invece per il Milan, reduce da una serie di prestazioni che ne hanno interrotto il percorso verso la conquista di un posto in Champions per la prossima stagione, ma a sfavore dei rossoneri pesano i numeri delle statistiche che dal 2013 ad oggi, vedono la Juventus vittoriosa in 11 dei 12 scontri diretti disputati contro il Milan, perdendo una sola volta.

Interessante la sfida degli attaccanti, con il giovane Moise Kean che ha segnato 4 gol nelle ultime 4 presenze in Serie A di cui 3 nelle ultime 2 partite casalinghe.

Sul versante opposto, attesa è la prova di Krzysztof Piatek, capocannoniere del Milan in Serie A con 7 reti in appena 10 presenze, e contemporaneamente anche capocannoniere del Genoa con 13 gol, segnati nel solo girone d'andata.

Ad arbitrare l'incontro sarà Fabbri, con Calvarese al Var.





Domenica, sempre nel pomeriggio alle 18, a San Siro osi disputerà Inter Atalanta, sfida che, in caso di vittoria, potrebbe consentire ai bergamaschi di entrare di diritto a lottare per un posto in Champions per la prossima stagione.

L'Inter ha vinto le ultime 4 partite di Serie A giocate in casa contro l'Atalanta subendo un solo gol. Mauro Icardi, tornato in squadra, ha segnato 5 gol nelle ultime 2 partite di Serie A TIM disputate in casa contro l'Atalanta.

In questa stagione l'Atalanta ha segnato almeno 4 gol in 6 diverse gare (inclusa la vittoria per 4-1 ottenuta contro il Bologna nel turno infrasettimanale). Solo 3 squadre nei 5 maggiori campionati europei possono vantare di aver disputato più partite segnando 4 o più gol: Parigi SG, Barcellona e Liverpool.

Ad arbitrare l'incontro sarà Irrati, con Maresca al Var.