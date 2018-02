ESET unico Challenger nel Gartner Magic Quadrant del 2018 per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint

ESET – uno dei principali produttori di soluzioni di sicurezza informatica – è stata riconosciuta come Challenger nel Gartner Magic Quadrant del 2018 per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint*. L’azienda è stata l’unica ad essere inclusa tra i Challenger nel Magic Quadrant. ESET è stata valutata in base alla sua capacità di operare e alla completezza di visione. ESET crede che questo traguardo sia il risultato di un costante miglioramento nella propria capacità di offrire alle aziende la massima protezione.

Nel rapporto del Gartner Magic Quadrant per Piattaforme di Protezione Endpoint si legge che “la protezione endpoint si sta evolvendo, includendo sempre più nuove attività relative all’architettura di sicurezza - rispetto a quelle già considerate da Gartner - come l’hardening, l’investigazione, la rilevazione degli incidenti e la capacità di reazione agli incidenti stessi. I responsabili della sicurezza e della gestione dei rischi dovrebbero assicurarsi che il loro fornitore di EPP sappia rispondere rapidamente alle nuove minacce in continua evoluzione.”

“Riteniamo che il nostro posizionamento come Challenger sia il risultato dei nostri continui progressi nel fornire la migliore protezione endpoint alle aziende, senza ridurre le prestazioni dei loro sistemi o richiedere inutili spese aggiuntive", ha commentato Ignacio Sbampato, Chief Business Officer di ESET. "Le aziende possono fare affidamento sulle conoscenze e sulle intuizioni di ESET per mantenere le loro infrastrutture protette e consideriamo la nostra posizione in questo Magic Quadrant di Gartner per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint come un risultato del lavoro svolto, che ci ha portato a diventare uno dei maggiori produttori al mondo nel settore della sicurezza informatica.”

Secondo quanto riportato nel Glossario IT di Gartner, “I Gartner Magic Quadrant offrono istantanee visuali, analisi approfondite e consigli pratici sulla direzione che sta seguendo il mercato, la sua maturità e i suoi partecipanti. I Magic Quadrant confrontano i produttori basandosi sui criteri e metodologie standard di Gartner. Ogni report viene presentato attraverso un grafico del Magic Quadrant che descrive un tipo di mercato utilizzando una matrice bidimensionale che valuta i fornitori in base alla loro completezza di visione e alla capacità di operare nel settore.” **

Per ricevere una copia del rapporto Gartner e verificare il posizionamento di ESET nel Magic Quadrant accedere al seguente link: https://www.eset.com/int/business/gartner-epp-mq-2018/

*Fonte: Gartner, “Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms,” Ian McShane, Avivah Litan, Eric Ouellet, Prateek Bhajanka, 24 Gennaio 2018.

** Fonte: Glossario IT di Gartner, https://www.gartner.com/it-glossary/magic-quadrant.