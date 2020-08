Kenosha, capoluogo della Contea di Kenosha nello stato del Wisconsin, è la città più a nord dell'area metropolitana di Chicago e, con una popolazione di circa 100mila abitanti, è la quarta città più grande dello Stato dopo Milwaukee, Madison e Green Bay.

Alcuni agenti del dipartimento di polizia di Kenosha ieri sono intervenuti - non è ben chiaro su richiesta di chi - per quella che è stato definita una lite domestica.

In un video che ha ripreso per intero l'accaduto, si vede chiaramente che un uomo di colore, il 29enne Jacob Blake, probabilmente ignorando l'alt degli agenti, si incammina normalmente verso quella che dovrebbe essere la sua vettura, apre lo sportello dal lato del guidatore e si accinge a salire, quando uno dei poliziotti che lo stava seguendo lo afferra per la maglietta e gli spara alle spalle ben 7 colpi, praticamente a bruciapelo.

In quel momento in macchina vi erano anche i figli di Blake!

Soccorso dagli stessi agenti, l'uomo è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Il video seguente mostra per intero l'accaduto:



Il fatto è avvenuto alle 17 ora locale e le immagini che lo hanno ripreso non appena si sono diffuse sui social, insieme alla notizia, hanno causato l'ennesima rivolta con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con molte auto che sono state date alle fiamme durante la notte, mentre gli agenti hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni per cercare di disperdere le centinaia di persone che hanno violato il coprifuoco imposto dalle autorità per evitare i disordini.

Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha condannato quanto accaduto, confermando che Jacob Blake era disarmato.

Al momento, nessuno degli agenti presenti è stato incriminato.