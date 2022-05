La guerra in Ucraina non ha sostituito le altre crisi che tristemente contrassegnano questo periodo storico... non tanto diverso dai precedenti, a dire il vero! Quanto sta accadendo ai confini dell'Europa ha solo aggiunto ulteriori problemi a quelli, pur gravissimi, già esistenti.

Così, in Afghanistan sono 9,6 milioni i bambini che ogni giorno soffrono la fame a causa di una terribile combinazione tra crisi economica, impatto della guerra in Ucraina e siccità, in base a quanto emerge dai dati raccolti da Save the Children.

L'assistenza alimentare immediata, in Afghanistan, è necessaria per salvare vite nel breve termine. Da soli, tuttavia, gli aiuti non sono sufficienti ad affrontare la peggiore crisi alimentare del paese. Le cifre dimostrano che, nonostante una quantità significativa di cibo fornito alle famiglie negli ultimi mesi, 19,7 milioni di bambini e adulti - quasi il 50% della popolazione - soffrono ancora la fame e hanno bisogno di un sostegno urgente per sopravvivere. Solo da marzo a maggio, 20.000 persone hanno affrontato la carestia.



Quando, nell'agosto dello scorso anno, i talebani hanno preso il controllo, la comunità internazionale ha in gran parte congelando i beni e sospendendo l'assistenza allo sviluppo per mitigare il rischio di fornire indirettamente fondi all'amministrazione de-facto dei talebani.



I bambini afghani stanno, quindi, scontando il peso delle politiche della comunità internazionale che hanno sottratto denaro al paese e creato una spirale negativa per l'economia. La povertà, la disoccupazione e i prezzi del cibo sono aumentati drammaticamente, costringendo i genitori a prendere decisioni disperate per nutrire i loro figli.



"Ogni singolo giorno, i nostri operatori sanitari in prima linea si occupano dei bambini che stanno deperendo davanti ai nostri occhi perché mangiano pane solo una volta al giorno. E questi sono quelli fortunati. I bambini in Afghanistan non hanno mai conosciuto una vita senza conflitti. Se non si interviene presto, non avranno mai la possibilità di vivere un solo giorno senza avere lo stomaco vuoto e soffrire la fame. Non è il momento per voltare le spalle ai bambini dell'Afghanistan”, afferma Athena Rayburn, direttrice Advocacy, Comunicazione e Media di Save the Children in Afghanistan. "Anche se si prevede che 18,9 milioni di bambini e adulti avranno bisogno di aiuti alimentari da giugno a novembre di quest'anno, ci sono solo fondi sufficienti per fornire sostegno a 3,2 milioni di persone. Con l'attenzione del mondo rivolta all'Ucraina, sta diminuendo la speranza di affrontare in tempo questa crisi. Ogni giorno che passa senza i fondi necessari, sempre più bambini perdono la vita per cause prevenibili. La comunità internazionale deve farsi carico sia della mancanza di fondi che del collasso economico dell'Afghanistan, identificando modi per aumentare la liquidità nell'economia del Paese. Finché la crisi economica non verrà affrontata e la crescente povertà non verrà arginata, i bambini continueranno ad affrontare livelli terribili di fame. Gli aiuti da soli non possono salvare le loro vite".

Solo nella provincia di Faryab, riporta la ong svizzera, molte famiglie riescono a fare solo un pasto al giorno e gli ospedali pubblici sono pieni di bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave.

Inutile aggiungere che l'invasione russa in Ucraina con il conseguente blocco delle esportazioni del grano prodotto in quel Paese, uno dei principali fornitori mondiali, non potrà che peggiorare la già grave situazione in atto.





Crediti immagine: Charlotte Rose/Save the Children