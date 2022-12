Pavel Zarubin, giornalista del canale televisivo Russia 1, sul proprio account Telegram ha pubblicato il video di un'intervista a Vladimir Putin. Ecco che cosa ha detto il presidente russo.

"Gli oppositori geopolitici vogliono separare la Russia attraverso la crisi ucraina, mentre l'obiettivo di Mosca è quello di unire il popolo russo: Dividi et impera. Hanno sempre provato a farlo e stanno provando a farlo anche adesso, mentre il nostro obiettivo è un altro: unire il popolo russo. ...Stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente... semplicemente non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini, ma siamo pronti a negoziare con tutti coloro che sono protagonisti dell'attuale situazione su alcuni risultati accettabili... ma questo non è un nostro problema... non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro".

Secondo Putin, infatti, la Russia ha sempre cercato di risolvere pacificamente tutte le controversie, attraverso dei negoziati.

"Ma purtroppo, al contrario, la controparte la pensa diversamente... Hanno iniziato, come ho detto molte volte... lo sappiamo tutti... a compiere pesanti attacchi militari. In un modo o nell'altro, siamo stati costretti a resistere per le persone che vivono in quei territori, abbiamo dovuto supportare la decisione degli abitanti della penisola di Crimea... tutto è iniziato in quel momento, tutto è iniziato in quel momento!" ha detto Putin.

Dopo aver descritto e difeso la specificità dei russi, Putin ha aggiunto di non essersi sorpreso che

"qualcuno si sia comportato diversamente da un vero patriota" perché "in ogni società ci sono sempre persone che pensano prima di tutto ai propri interessi personali. Ad essere onesti, non li condanno : ogni persona ha il diritto di scegliere", aggiungendo anche che "il 99,9 per cento dei russi è pronto ad investire tutto nell'interesse della propria patria", e questo lo convince che "la Russia è un paese speciale, in cui vivono persone speciali".

Nella stessa occasione Putin ha parlato anche della guerra in corso, senza lasciarsi andare a speculazioni tra geopolitica e filosofia, dichiarando che la Russia avrebbe distrutto i sistemi di difesa aerea Patriot, nel caso in cui gli Stati Uniti li forniranno all'Ucraina:

"Li elimineremo, al 100%",

precisando che finora l'Ucraina non li ha ancora ottenuti.





Crediti immagine: Ufficio stampa del Cremlino