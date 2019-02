Ma lo sapete che i bambini di oggi hanno la pressione alta?

Incredibile tanto che si fa persino molta fatica a crederlo, ma a giudicare dai dati trasmessi dagli organi di controllo sanitario, non parrebbero esserci più dubbi.

Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che l'ipertensione arteriosa, ovvero la pressione alta, non riguarda solo adulti stressati e "poco attenti" al proprio modo di vivere, non è soltanto prerogativa delle persone avanti negli anni e degli anziani in generale, oggi ad essere interessati dal problema sono anche i minori, con una percentuale che, nella fascia d'età tra i 4 e i 18 anni, interessa il 4% di loro!

Il motivo? quasi certamente più d'uno. L'alimentazione è tra questi, a causa di una dieta scorretta e sbilanciata. Ma non bisogna neppure trascurare il fatto che, rispetto a prima, la vita sedentaria passata davanti ad un monitor a causa di videogiochi, Internet e tv finisce per incidere e non poco.