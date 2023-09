DStyle, il brand degli occhiali glamour e dall'eleganza ricercata e raffinata , continua ad avere un grandissimo successo internazionale grazie al grande lavoro del suo creatore Domenico Auriemma. Come sempre, con modelli unici, Dstyle sa dettare moda e tendenza.

Attualmente, a dominare la scena sono gli Over Size, stile anni '70 sia in acetato che in metallo con lenti degradé, che un tempo venivano considerati da “Diva” e ora sono il vero accessorio must dopo la borsa. E ci potrebbe essere un grande ritorno della mascherina sia per uomo che per donna, forme molto grandi da coprire metà viso.

Dstyle sa sempre proporre qualcosa di diverso e originale , con un mega store dall'ambiente accogliente e dal design industriale con molta cura nella scelta degli occhiali, tanto da definirsi "different eyewear".

E senza dimenticare che il cliente va sempre accontentato con gli aspetti tecnici realizzati da sistemi computerizzati che permettano fin da subito di conoscere lo spessore della lente per avere un occhiale fashion e alla moda.