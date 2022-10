Il Nobel per l'Economia nel 2022 è stato assegnato a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig, per aver notevolmente migliorato la nostra comprensione del ruolo delle banche, in particolare durante le crisi finanziarie. Una scoperta importante nella loro ricerca è il motivo per cui è fondamentale evitare i crolli bancari.

Adesso sappiamo perché abbiamo le banche, come renderle meno vulnerabili nelle crisi e come i crolli bancari peggiorino le crisi finanziarie. Le basi di questa ricerca furono gettate da Ben Bernanke , Douglas Diamond e Philip Dybvig nei primi anni '80. Le loro analisi sono state di grande importanza pratica nella regolamentazione dei mercati finanziari e nella gestione delle crisi finanziarie.

Perché l'economia funzioni, i risparmi devono essere convogliati verso gli investimenti. Però, qui abbiamo un conflitto: i risparmiatori vogliono l'accesso immediato ai loro soldi in caso di esborsi imprevisti, mentre le imprese e i proprietari di case devono sapere che non saranno costretti a rimborsare prematuramente i loro prestiti. Nella loro teoria, Diamond e Dybvig mostrano come le banche offrano una soluzione ottimale a questo problema. Agendo come intermediari che accettano depositi da molti risparmiatori, le banche possono consentire ai depositanti di accedere ai loro soldi quando lo desiderano, offrendo anche prestiti a lungo termine ai mutuatari.

Tuttavia, la loro analisi ha anche mostrato come la combinazione di queste due attività renda le banche vulnerabili alle voci su un loro imminente collasso. Se un gran numero di risparmiatori corre simultaneamente in una banca per ritirare il proprio denaro, la voce potrebbe diventare una profezia che si autoavvera: si verifica una corsa agli sportelli e la banca fallisce. Queste dinamiche pericolose possono essere prevenute tramite interventi pubblici, con il governo che offre un'assicurazione sui depositi e agisce come prestatore di ultima istanza per le banche.

Diamond ha dimostrato come le banche svolgano un'altra funzione importante per la società. In quanto soggetti intermediari tra molti risparmiatori e mutuatari, le banche sono più adatte a valutare l'affidabilità creditizia dei mutuatari e a garantire che i prestiti siano utilizzati per buoni investimenti.

Ben Bernanke ha analizzato la Grande Depressione degli anni '30, la peggiore crisi economica della storia moderna, dimostrando come le corse agli sportelli siano state un fattore determinante per la gravità della crisi e quella della sua durata. Quando le banche sono crollate, informazioni preziose sui mutuatari sono andate perse e non è stato possibile ricrearle rapidamente. La capacità della società di incanalare i risparmi verso investimenti produttivi è stata così gravemente ridotta.

"Le intuizioni dei vincitori hanno migliorato la nostra capacità di evitare gravi crisi e costosi salvataggi", afferma Tore Ellingsen, presidente del Comitato per il Premio per le scienze economiche.

Ben S. Bernanke è nato nel 1953 negli Stati Uniti ad Augusta, in Georgia. Ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1979 presso il Massachusetts Institute of Technology, a Cambridge. Attualmente è un "Senior Fellow" al Brookings Institution di Washington.

Douglas W. Diamond, nato nel 1953, ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1980 presso la Yale University di New Haven ed insegna all'Università di Chicago.

Philip H. Dybvig, nato nel 1955, ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1979 presso la Yale University di New Haven ed insegna all'Università di St. Louis.

Importo del premio: 10 milioni di corone svedesi, da dividere equamente tra i vincitori.





Crediti immagine: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach