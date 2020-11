Malgrado non ci sia più quel clima euforico che si era respirato dopo l'annuncio di un vaccino anti-Covid, il dollaro australiano rimane forte sul mercato valutario.

Essendo un asset molto legato alle materie prime e quindi all'andamento dell'economia, il dollaro australiano aveva beneficiato dell'annuncio di Pfizer prima e Moderna poi.

Martedì, la Reserve Bank of Australia ha reso noto di non voler spingere il tasso di interesse in territorio negativo, ribadendo che è pronta a fare ciò che sarà necessario per sostenere l’economia. Nell'attuale scenario il dollaro australiano prosegue la sua crescita, anche contro il dollaro Usa.