Più di un milione di bambini ad Haiti – un quarto dei bambini del Paese – vivono in aree controllate o sotto l'influenza di gruppi armati [1] mentre la violenza diventa fuori controllo, lasciando le famiglie senza cibo e servizi vitali. Lo afferma Save the Children.

I gruppi di bande criminali ora controllano circa il 90% di Port-au-Prince e altre aree urbane si sono trasformate in “campi di battaglia”, nel Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 3 aprile.

Almeno 200.000 bambini sono stati costretti a fuggire dalle proprie case negli ultimi due anni, il 96% a causa di violenze o attacchi [2]. E nelle ultime due settimane, la situazione è peggiorata per i minori: molte famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case e quelle intrappolate nell’area di Port-au-Prince hanno difficoltà a far fronte alla diminuzione delle scorte di cibo nel Paese [3].

Quasi 277.000 bambini di età inferiore ai cinque anni ad Haiti stanno affrontando la malnutrizione – circa il 40% dei quali risiede nella regione metropolitana di Port-au-Prince – poiché la violenza delle bande ostacola le forniture alimentari fondamentali, secondo gli ultimi dati dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Inoltre, i bambini che vivono in aree colpite dalla violenza delle bande sono a rischio di reclutamento armato e violenza sessuale. I servizi sanitari e sociali essenziali sono sull’orlo del collasso in numerosi dipartimenti di Haiti. La maggior parte delle strutture sanitarie sono inaccessibili a causa della violenza, lasciando migliaia di famiglie e bambini senza sostegno.

“La situazione ad Haiti è passata da grave a un vero incubo per milioni di bambini nel Paese. Le bande stanno trasformando le aree urbane in campi di battaglia. Le famiglie vivono nella paura costante, nell’impossibilità di lasciare le proprie case o di accedere a cibo fresco, acqua pulita e cure mediche urgenti. I più piccoli non possono andare a scuola e sono a rischio di reclutamento da parte di gruppi armati e violenza sessuale. Ogni giorno, centinaia di bambini in tutto il Paese vengono costretti a lasciare le loro case. Molti di questi minori sono stati sfollati più volte e ora si trovano ad affrontare alcuni degli abusi e delle violazioni più gravi mai visti nella storia del Paese. Quest’anno ad Haiti un numero record di tre milioni di bambini ha urgente bisogno di aiuti umanitari. Il nostro personale e le altre organizzazioni umanitarie stanno lottando per distribuire gli aiuti mentre la violenza continua ad aumentare in alcune parti del Paese. Questa violenza deve finire, altrimenti i bambini continueranno a pagare il prezzo più alto” ha dichiarato Chantal Imbeault, direttrice di Save the Children ad Haiti.

Tutte le parti devono fare il possibile per proteggere i bambini e rispettare il diritto internazionale umanitario. Save the Children chiede inoltre alla comunità internazionale di aumentare urgentemente i finanziamenti umanitari per la crisi ad Haiti.

Save the Children lavora 24 ore su 24 per sostenere i bambini intrappolati in un ciclo mortale di violenza, povertà e fame. L’Organizzazione sta fornendo sostegno economico alle famiglie in modo che possano acquistare cibo e altri beni di prima necessità e fornendo supporto sanitario e nutrizionale, compreso il trattamento dei bambini affetti da malnutrizione e la consulenza nutrizionale agli adulti di rifermento. Save the Children sta inoltre aiutando i bambini ad accedere all’acqua, ai servizi igienico-sanitari, a continuare ad apprendere e a garantire che siano protetti da danni, sfruttamento e abusi. Save the Children opera ad Haiti dal 1978, sia nelle comunità urbane che rurali.









[1] Secondo l'ONU, 2,7 milioni di persone ad Haiti vivono in aree controllate o sotto l'influenza di gruppi armati. Circa il 38% della popolazione è costituita da minori di età pari o inferiore a 17 anni.

[2] Motivi dello sfollamento degli sfollati interni - 96% a causa di violenze o attacchi: https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-mobility-tracking-displacement-situation-districts-west-south-east-south-nippes-grande-anse-centre-and-artibonite-march-2024

[3] Secondo l'ONU, all'11 marzo, almeno 362.000 persone erano attualmente sfollate nel Paese, rispetto alle 314.000 della fine del 2023. Circa il 55% degli sfollati sono bambini. Ciò equivale a una media di 470 bambini sfollati ogni giorno finora nel 2024.