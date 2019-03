Lotta all'Islam, sinonimo di lotta al cristianesimo

Partendo da un mondo virtuale pieno di notizie fake e falsa informazione, arriviamo a una vita reale piena di ignoranza e paradossali pregiudizi.

Vorrei cominciare con il citarne solo alcuni di questi errati luoghi comuni che avvolgono l'ignoranza delle masse, morbo di questa società che ci fa etichettare per ciò che non tutti siamo veramente: "Non vogliamo L'Islam in Italia perché non rispetta la donna, l'Islam è una religione di guerra, l'Islam è il male, l'Islam è incompatibile con l'Italia, ecc. ecc.

Tutto questo è falso, e tutto ciò che c'è di vero su ciò che ritengono incompatibile è comunque fondamento della religione cristiana (ci avete mai fatto caso? Lo sapete che incriminate dei valori islamici che realmente sono identici a quelli che il nuovo testamento ci insegna?) Viene praticamente rigettata, respinta una religione per dei suoi fondamenti che nulla di diverso hanno con la religione cristiana.

Basta leggere le lettere ai corinzi, ai filippesi, agli efesini oppure i vangeli e ci si rende conto che le tradizioni coraniche sono le stesse del mondo cristiano. La posizione della donna è identica nei testi sacri delle due religioni.

Il mondo cristiano nel corso dei secoli ha subito mutazioni, mentre i suoi testi restano invariati, la fede, le usanze popolari, e il credo storico del Cristo ci vengono per via orale tramandati in uno stato alterato.

Uno sbaglio enorme, tecnicamente parlando: i cattolici hanno permesso che lo Stato prendesse il sopravvento e offuscasse la fede verso Dio con la complicità della Chiesa.

Finalmente abbiamo un Papa che ci sta facendo ricordare chi siamo veramente, tanto che finisce per venir accusato persino di eresia per aver preso le difese di alcuni valori islamici, che però altro non sono che i veri valori cristiani, e perché cerca di instaurare un dialogo con l'Islam (questa è democrazia, ma non si capisce il perché proprio i democratici non la considerino tale! ), ma nessuno se ne accorge.

Tutti pronti a lanciare le pietre, e prima degli altri coloro che pretendono di essere i cristiani che prendono esempio da Gesu! Fanno bene i musulmani a considerarvi miscredenti. Vi considero anche io una massa di miscredenti. Sono un cristiano dalla nascita. Se qualcosa non va, prendetevela con voi stessi e non accusate i Servi di Dio, o quantomeno accusateli tutti!