Ho seguito le proteste e la raccolta firme nei gazebo a piazza Mazzini e piazza Bovio a Santa Maria Capua Vetere per evitare la chiusura dell'ospedale Melorio, una struttura importante non solo per il territorio sammaritano ma anche per i paesi limitrofi.

Bisogna constatare che è il risultato di una politica errata, e che a Santa Maria Capua Vetere non abbiamo nessun rappresentante in regione che possa far sue le battaglie del nostro territorio.

Ricordo quei post che dichiaravano la neutralità politica e che si sarebbero astenuti al voto, post scritti da quelle persone che non sono riuscite a farsi valere politicamente e puntando il dito, facendo loro una politica di protesta e non di proposte, negando un progetto costruttivo, un progetto di sostegno alla nostra città.

Il risultato dell'aver nascosto la testa sotto la sabbia, del non essersi schierati con chi aveva proposte, con chi poteva avere la forza di trovare insieme una soluzione alternativa.

Ma questo è l'indole del sammaritano, guardare il suo orticello e non riuscire ad avere una visione più ampia e completa delle cose.

L'Asl ha deciso e De Luca è d'accordo, e noi non abbiamo la forza di opporci... grazie a voi.

Per il momento addio all'ospedale Melorio.