Ditelo, volete un mondo di plastica vero?

Domenica pomeriggio mi sono fatto una passeggiata lungo Po, tra Piazza Vittorio e il ponte di Corso Regina. C'è davvero poca acqua e tante zone in secca. C'era tanta gente che passeggiava, con il clima tiepido era piacevole, ma c'era anche tanta altra vita. Nuvole di gabbianelle in volo, famiglie di anatre con alcune folaghe infiltrate, cormorani, aironi bianchi e qualche cinerino.

Davvero bello vedere tutta questa vita in piena città, anche se circondata da auto e cemento. Ma ci sono anche tanti scoiattoli grigi che ti chiedono una nocciolina, e se non ne hai se ne vanno tranquilli, e persino delle nutrie, indaffarate e per conto loro.

Vedi la gente che osserva, chi non ci fa caso, e chi invece si lamenta di brutto. Contro gli scoiattoli, che sono americani, sono una invasione e hanno fatto fuori quelli rossi e nostrani. Di quelli rossi qui non ne ho mai visto uno, loro forse sì. Pensi, mica saranno arrivati dall'America a nuoto. Qualcuno ce li avrà portati qui. E poi... che schifo quei topacci! Chissà che infezioni.

Beh, sono nutrie, più simili ai castori che sono così carini quando li vedi nei documentari vero? Mangiano erbe e radici e li hanno portati qui, pensa, dalla Patagonia, che è un posto magnifico sai? Li scuoiavano e ci facevano le pellicce, il castorino; poi è passato di moda e se ne sono liberati.

Entrambi sarebbero rimasti a casa loro, ma una volta che sono qui cosa dovevano fare, ritornarsene a nuoto? Hanno semplicemente fatto quello che faremmo noi, sopravvivere! Ma sono troppi, vanno eliminati. Anche io penso a volte che ci sia qualcuno di troppo in giro, ma mica mi viene l'idea di eliminarli... o no?



