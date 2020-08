Patience and Fortitude, la coppia di leoni di marmo di fama mondiale che si erge con orgoglio davanti al maestoso edificio Beaux-Arts sulla Fifth Avenue e sulla 42nd Street a Manhattan, ha catturato l'immaginazione e l'affetto dei newyorkesi e dei visitatori di tutto il mondo.

Definiti "la scultura pubblica più adorabile di New York" dal critico di architettura Paul Goldberger, i Lions hanno assistito a innumerevoli sfilate e sono stati adornati con ghirlande di agrifoglio durante le vacanze invernali e magnifiche ghirlande floreali in primavera. Sono stati adornati con cappelli a cilindro, berretti da laurea, berretti Mets e Yankee e altro ancora. Sono stati fotografati insieme a innumerevoli turisti, replicati come fermalibri, caricati nei cartoni animati e illustrati in numerosi libri per bambini. Uno è stato anche il nascondiglio del leone codardo nel film The Wiz.

Secondo Henry Hope Reed nel suo libro, The New York Public Library, sull'architettura dell'edificio della Fifth Avenue, lo scultore Edward Clark Potter ha ottenuto la commissione per i leoni su raccomandazione di Augustus Saint-Gaudens, uno dei principali scultori d'America. Potter è stato pagato $ 8.000 per la modellazione, e i Fratelli Piccirilli hanno eseguito la scultura per $ 5.000, usando il marmo rosa del Tennessee. Dopo aver sopportato quasi un secolo di intemperie e inquinamento, nel 2019 i leoni sono stati puliti e restaurati professionalmente.

I loro soprannomi sono cambiati nel corso dei decenni. Inizialmente si chiamavano Leo Astor e Leo Lenox, dopo i fondatori della New York Public Library John Jacob Astor e James Lenox. Successivamente, erano conosciuti come Lady Astor e Lord Lenox (anche se sono entrambi leoni maschi). Durante gli anni '30, il sindaco Fiorello LaGuardia li chiamò Patience and Fortitude, per le qualità che secondo lui i newyorkesi avrebbero avuto bisogno per sopravvivere alla depressione economica. Questi nomi hanno resistito alla prova del tempo: Patience sorveglia ancora il lato sud dei gradini della Biblioteca e Fortitude si trova incrollabile a nord.

In omaggio alla popolarità dei Leoni e a tutto ciò che rappresentano, la Biblioteca ha adottato queste figure come mascotte. Sono marchi della Biblioteca, rappresentati nel suo logo e presenti nelle grandi occasioni.

Con il contributo di Le Pietre Srl