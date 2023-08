di Vincenzo Petrosino - Oncologo chirurgo, Salerno - Purtroppo come ho spesso scritto, la terra non è più in grado di riparare le "imbecillità umane". Ho anche scritto spesso che con i nostri comportamenti e smaltimenti dolosi e colposi stiamo "cambiando le generazioni future".

Capisco che pensare al futuro non è un esercizio facile e neppure sono spesso interessate per i politici e gli imprenditori in genere. Si pensa spesso al piatto di oggi e non a quello che mangeranno figli e nipoti. Purtroppo, e mi piace ripetere questo purtroppo, la scienza da anni sta mettendo in guardia l'umanità intera, governi e istituzioni. Bisogna avere il coraggio di iniziare ad agire, è terminato il tempo dei tavoli, delle riunione e dei propositi.

Il Toro si deve prendere con le corna ed è giunto il momento di farlo.

Ho scritto privatamente al presidente della Repubblica, forse la mia sarà una lettera insieme a tante altre, ma chi ha posto un mattone nella scienza ha il dovere di raccontare le cose alla Politica. La politica deve ascoltare la scienza e confrontarsi poi con le altre logiche. E' spesso doloroso anche economicamente fare delle scelte, ma bisogna iniziare a farle. Non possiamo più andare oltre.

La popolazione mondiale muore per inquinamento, le emissioni in un modo o nell'altro stanno comunque portando a variazioni climatiche anche se ancora c'è qualcuno che lo mette in dubbio si discute ancora.

Abbiamo e continuiamo a consumare suolo per "opere, spesso, inutili". Lo stesso Salvini mi rispondeva che bisogna guardare all'ambiente, ma le opere "deve farle partire".

Purtroppo, e mi piace ancora dirlo, camminando su questa strada non si giunge in nessun posto.

Ogni opera è si importante, ma va rivista nel contesto del territorio, ne va valutata la vera utilità, oltre ai rischi futuri. Inutile ripetere gli errori dell'Ilva o del petrolchimico o dei pfas e Solvay o portare ancora avanti oramai da decenni i problemi della Basilicata e della Terra dei fuochi. Ora bisogna agire con scienza e saggezza.

Mi chiedo quando la Politica a tutti i livelli inizierà ad ascoltare la Scienza e chi la fa, evitando di additarne i protagonisti quali "untori".

Abbiamo creato già troppi danni alle popolazioni e ai territori, abbiamo creato bombe ecologiche e continuiamo con le follie, ultime l'aeroporto costa d'Amalfi di Salerno, l'aeroporto di Firenze e tante, troppe, "non decisioni" su Ilva, Sulcis, Basilicata, ecc. ecc.



Credo che sia venuto il momento di dire "Basta". Si volti pagina.

Altrimenti quale sarebbe la funzione di chi fa Scienza e vede, spesso, più lontano degli altri?





