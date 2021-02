La Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato nella notte le shortlists di 9 categorie per la 93.esima edizione degli Academy Awards®: Documentary Feature, Documentary Short Subject, International Feature Film, Makeup and Hairstyling, Music (Original Score), Music (Original Song), Animated Short Film, Live Action Short Film and Visual Effects.

Quali sono gli "italiani" che fanno parte dell'elenco?

Notturno di Gianfranco Rosi è rientrato tra i documentari (e non come film straniero), il Pinocchio di Matteo Garrone nel trucco, per la colonna sonora e la canzone è presente "Io sì" interpretata da Laura Pausini per il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren "La vita davanti a sé", mentre Filippo Meneghetti, regista italiano espatriato in Francia, è presente con il film d'esordio "Due di noi" nella shortlist dei film internazionali.

E c'è un po' d'Italia anche grazie a Sophia Loren anche nella shortlist per i documentari brevi con What Would Sophia Loren Do? di Ross Kauffman.