La purificazione del proprio corpo e della propria anima può passare attraverso la stagione estiva, che, detergendo le persone dai rigori gotici ed alienanti dell’inverno, li proiettano ad una nuova esistenza nella piena consapevolezza delle proprie qualità e virtù, in grado di infondere nuova linfa all’esistenza umana per affrontare le sfide, che il fato porrà loro innanzi.

Un’efficace pratica medicamentosa è indubbiamente costituita dalla musica, fatta propria nel XVI secolo dagli schiavi africani deportati nelle piantagioni dell’America centrale e meridionale, i quali non solo ne fecero una religione; ma anche, attraverso un complesso sistema di pratiche magiche, una filosofia e uno stile di vita.

A suffragare la teoria, che la Storia nel suo dispiegarsi realizzi molte rime, il costante studio sonoro di Joe Bertè in collaborazione con il produttore pugliese Felipe C ha consentito la realizzazione di “Tratamiento”, brano rievocante riti misterici a carattere cosmogonico in auge dal ‘500 in poi, mischiandosi al cristianesimo, i quali avrebbero dato vita alla Santeria cubana, al Vudù haitiano e, in Brasile, al Candomblé e alla Macumba.

Sulla scia del successo consacrato da “Me gusta si te mueve”, supportato da molti network nazionali, da molteplici balletti virali in rete nonché da una pletora di remix, fra cui quello di Nicola Fasano, produttore al momento in auge, ed Andrea Belli di Radio 105, “Tratamiento”, diffuso dal 31 luglio e il cui significato nella lingua italiana è “Cura”, costituisce una speciale iniziativa di Joe Bertè e di Felipe C in controtendenza alla consueta prassi di lanciare i pezzi ad inizio estate sottolineando la prolificità delle creazioni musicali dall’importante contenuto antropologico.

Dal prevalente sapore latino, “Tratamiento” è egemonizzato da un’energica sovrastruttura tribale, infarcita peraltro da un sound di stile europeo, frutto d’una miscellanea variegata di provenienze, culture e tradizioni, intenta a preservare la tradizione spirituale e religiosa attraverso un meccanismo ingegnoso e creativo, che dimostra anche una grande capacità di studio, analisi e sintesi: il sincretismo, che non si esaurisce nella mera associazione dei ritmi europei a quelli afro-caraibici, ma ne indaga le reali e profonde similitudini.

Il processo di ricerca, compiuto da Joe Bertè e Felipe C, si è proposto l’intento di armonizzare le diverse realtà sonore delle varie popolazioni, tribù e religioni afferenti al contesto caraibico ed a quello più prettamente neolatino. L’aspetto più importante del pezzo musicale sta nel profondo simbolismo esoterico e nelle pratiche intrise di fervore, che nel tempo hanno subìto importanti trasformazioni, ma che si sono conservate forti e vive nello spirito dei suoi ideatori.

Ascoltabile in tutte le piattaforme musicali, l’ascolto di “Tratamiento” si propone dunque l’eccelso obiettivo della ricerca della felicità in un mondo pieno di conflitti e di assurdi antagonismi.