Era il minuto 43 del primo tempo della partita tra Danimarca e Finlandia per Euro 2020 che si stava disputando allo Stadio Parken di Copenaghen quando Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, è improvvisamente caduto a terra. I giocatori che erano vicini hanno immediatamente chiamato l'intervento del personale medico e l'arbitro ha fischiato l'interruzione del gioco.

I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco per rianimarlo, tra lo sconcerto e lo sconforto dei giocatori in campo sbigottiti e preoccupati per quanto stava accadendo. Alcuni dei giocatori danesi si sono messi le mani nei capelli, altri piangevano, Martin Braithwaite ha iniziato a pregare ed il portiere Kasper Schmeichel ha iniziato a mordersi la mano.

La partita è stata sospesa e i giocatori delle due squadre si sono diretti negli spogliatoi.

Le immagini dallo stadio sono state interrotte con l'Uefa che darà maggiori informazioni sulla partita e su quanto accaduto nei prossimi minuti, facendo sapere che Christian Eriksen è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale. Alcune foto lo ritraggono in barella dopo aver ripreso i sensi.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.