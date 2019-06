Il 30 giugno 2019 alle ore 18,30 nei campi di calcetto del sig. Zigurella " sporting club" ci sarà la presentazione del direttivo dell'Associazione Polispotiva denominata "A.S.D. ANDREOLANA SPORT".

I Sig. Giovanni Androzzi, Guerino Pallone, Gaetano Restelli, Alessandro Maiello, Ercole Munno, Massimo Merola, Pasquale Merola e Gaetano Ienco.



In continuazione dell'incontro avvenuto il 22 Gennaio del corrente anno, scorporando l'esigenza di un polo di incontro per i giovani Sammaritani, dove potersi cimentare in diverse discipline sportive. Si sono riuniti e hanno fondato la A.S.D. ANDREOLANA SPORT, con la volontà di coinvolgere tutta la gioventù in una serie di eventi sportivi, a tale scopo la suddetta associazione sportiva, appoggiata da esponenti sportivi con decennale esperienza, è associata all'US acli ed è riconosciuta dal CONI.

Sotto la guida del presidente Giovanni Andreozzi, si prepara la stagione sportiva. iL 30 GIUGNO Alle ore 18.30 presso il campo sportivo "Sant'Andrea Sporting Club" del signor Zigurella , ci sarà l'inaugurazione dove sarà possibile iscriversi sia come semplici simpatizzanti , sia come sportivi.



Info. ASD ANDREOLANA SPORT, via Mastantuono 3, S. Maria C. V.

Il 30 giugno, alle ore 18.30 ci sarà la serata inaugurale, che inizierà con una quadrangolare... ci saranno coppe e medaglie. Poi seguirà con la presentazione dell'Associazione Polisportiva "ASD Andreolana Sport", mentre la serata terminerà con un buffet offerto dall'associazione.