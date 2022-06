Comunicato stampa

Contatto: Antonietta Micali



3 giugno 2020

IL FESTIVAL DEL ROMANCE A ROMA

Nei cinque weekend di Ottobre 2022 a Roma, presso il Center AURA si svolgerà il Festival del Romance. Il BukRomance è un evento organizzato da Emilio Brancadoro per l'Agenzia TraLeRighe, un movimento di oltre novemila scrittori, leader nel mondo dei social e conosciuta in tutte le fiere internazionali del libro realizzate su territorio nazionale. E' prevista una presenza di oltre 24mila visitatori giornalieri; parteciperanno oltre 200 autori ed editori esponendo i titoli più importanti del momento. Il Romance è un genere letterario in grande crescita nel mercato editoriale italiano.

L'evento riveste un'importanza a livello nazionale richiamando lettori e blogger da ogni parte d'Italia.

Si svolgeranno seminari, incontri con agenzie letterarie, presentazioni di libri organizzate dalla libreria Mondadori Store. Saranno presenti le delegazioni degli istituti scolastici superiori alla presenza delle autorità istituzionali comunali.