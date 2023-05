Le partite del pomeriggio del turno infrasettimanale della 33.giornata di Serie A, hanno visto prevalere Atalanta, Juventus e Torino, rispettivamente su Spezia, Lecce e Sampdoria.

Atalanta - Spezia s è conclusa 3-2, con i liguri che hanno sfiorato il pareggio nel finale dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo. Juventus - Lecce è finita 2-1 con le reti siglate tutte nei primi 45 minuti. Il Torino ha vinto a Marassi per 2-0 (l'ultima rete nel recupero), con i liguri ormai destinati alla retrocessione, e non si sa in quale categoria, viste le difficoltà economiche del club.

Nell'ultimo incontro, è finita in parità 3-3 tra Salernitana e Fiorentina, con i viola costretti a rimontare ogni volta la rete di vantaggio di Dia (l'ultima su rigore): nel primo tempo con Nico Gonzalez, nel secondo tempo con Ikonè prima e con Biraghi poi, andato in gol su punizione.

Nella parte destra della classifica, la Juventus è terza a 63 punti e l'Atalanta si è portata a 58 punti con Milan, Inter e Roma, la Fiorentina segue a 46, un punto in più del Torino.

Spezia e Sampdoria rimangono ferme a 27 e 17, mentre la Salernitana si porta a 35 punti, non fuori dalla lotta per non retrocedere sono per una questione aritmetica.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1653823459099549707