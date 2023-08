Il 9 agosto 2023 ed ogni mercoledì… Sunset on Hills @ Tenuta Celinate - Scanzorosciate (BG)



L'estate '23 va vissuta nel modo giusto e per farlo DV Connection ha pensato ad un appuntamento in vigna, ogni mercoledì sera, dall'aperitivo in poi, perfetto per spezzare e spazzare via la routine. Ogni mercoledì, dalle 19:30 a mezzanotte, DV Connection propone infatti Sunset on Hills. L'appuntamento, una serata in vigna coi fiocchi, prende vita alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG). Pic nic & dj set. C'è tutto e di più. Il programma è all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. Si prende l'aperitivo al fresco, in una verde tenuta e si spezza il ritmo ossessivo della settimana con un po' di risate con gli amici, ovviamente con il giusto sound.



Tutto questo succede anche il 9 agosto '23, per l'ultima volta prima di una breve pausa di metà agosto. E' un'ottima occasione anche per godersi le Stelle Cadenti. Chi non può o non vuole andare in vacanza può quindi approfittare di questo ultimo appuntamento per rilassarsi, a metà settimana. Tutti i dettagli della serata sono disponibili sulla pagina Instagram: https://www.instagram.com/sunsetonhills/. E' una buona idea anche seguire https://www.instagram.com/dvconnection, ovvero la pagina Instagram di DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli, dove le idee per rilassarsi e far festa con gli amici, durante il weekend e non solo, non mancano mai. Ad esempio, ecco Villa Vitalba, perfetta per eventi privati, ricorrenze etc…



INFO 3494410654

www.dvconnection.it