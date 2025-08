Roma, ecco Ghilardi: visite mediche e firma

Ghilardi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Roma. Come ripreso da Forzaroma.info, il difensore italiano è arrivato nella Capitale nella stazione di Termini dove è stato accolto da molti tifosi. Ora il difensore si prepara a svolgere le visite mediche con il club giallorosso, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Operazione in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 8 milioni più bonus



Bisseck-Crystal Palace, ora l’Inter rilancia a 40 milioni

Mentre l’Inter è completamente assorta nell’affare Ademola Lookman, in attesa di una risposta definitiva all’ultima proposta (45 milioni) presentata all’Atalanta, arrivano di contro degli interessamenti per i giocatori di Cristian Chivu. E tra questi spicca decisamente l’indiscrezione riguardante Yann Bisseck e il tentativo del Crystal Palace, andato a vuoto, di rilevare il suo cartellino per 32 milioni di euro.

Come se non bastasse, riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore tedesco di 24 anni si è espresso in merito e lui stesso ha declinato l’invito del club inglese di approdare in Premier League. Al contempo anche l’Inter si è fatta sentire e ha replicato chiedendo di più, almeno 40 milioni, per considerare l’eventualità di una cessione. Ma al momento da viale della Liberazione non filtra premura in tal senso.

Questo anche perché Bisseck nel corso dei due anni in nerazzurro ha dimostrato grande eclettismo in mezzo al campo, spostandosi dal centro della retroguardia a destra e sinistra, a seconda delle necessità. Comunque i piani dell’Inter sono chiari: senza un’uscita, la linea arretrata rimane intatta. Perciò con una batteria di difensori composta da Bastoni, De Vrij, Acerbi, Bisseck, Pavard e Carlos Augusto. Per Palacios non c’è spazio invece, ed è destinato ad essere parcheggiato in un altro club.



Genoa, trionfo spagnolo: vince il triangolare con Villareal e Oviedo

Alla festa per il centenario dell’Oviedo il Genoa fa un figurone e vince il Trofeo battendo 3-1 il Villarreal, che farà la Champions, e fermando sullo 0-0 i padroni di casa, perdendo ai rigori con errore di Colombo, nei due match di 45’. Il successivo pari tra le due squadre spagnole assegna il successo ai rossoblù.

GENOA – VILLARREAL 3-1 – Parte bene il Genoa contro il Villareal che l’anno scorso ha chiuso al quinto posto in Liga qualificandosi alla Champions League. Finisce 3-1 con reti di Norton Cuffy (gol al 7’) un po’ fortunoso ma figlio di un pressing forsennato voluto da Vieira. Il Genoa gioca molto bene in fase offensiva, ma al 15’ si fa sorprendere su corner con rete di Kambwala di testa. Una fiammata dei “gialli”, ma i rossoblù trovano il rigore per fallo su Masini che Vitinha realizza su ribattuta del portiere. Non è finita perché c’è Graenbaek che in contropiede su assist di Messias segna il 3-1 con freddezza. Al di la del risultato Leali e compagni (che para un rigore ai tiri finali che portano un punto in più per la classifica del torneo) fanno una buona figura e si vedono le idee sul 4-2-3-1 voluto da Vieira che per questi due match ha lasciato fuori Vasquez e Ostigard. Dunque buone sensazioni vista la prestazione della squadra con applausi dei tifosi del Grifo.

REAL OVIEDO – GENOA 0-0 – Dopo la sfida col Villareal ecco il secondo match col Real Oviedo promosso in Liga dopo 24 anni. In campo tanti ricordi pensando al 91’ con la combattuta partita di Coppa UEFA vinta dopo il doppio confronto dal Grifone a Marassi con Skuhravy per 3-1. Lo stadio Tartiere per questo incontro si riempie. Viera schiera: Leali, Sabelli, Marcandalli, De Winter, Martin, Masini, Frendrup, Carboni, Stanciu, Venturino, Vitinha. Anche in questo match viene proposto il 4-2-3-1. Per l’occasione con l’Oviedo, neopromosso, il Genoa sfoggia la seconda maglia con la croce di San Giorgio. Genoa che gioca subito e Carboni lancia Martin che tira ma il portiere di casa si salva in angolo. L’Oviedo risponde con Ilic che tira fuori di poco. La gara è piacevole con le squadre che giocano a viso aperto. Vieira fa uscire Vitinha e lancia Colombo. Poi entrano Thorsby, Ellertsson e Malinovskyi. Un po’ di esperimenti per il tecnico francese. Nel finale entrano anche il portiere Sigrist e Fini. E poi c’è spazio per Cuenca. Un brivido nel finale con Sigriest che para a terra e poi vola su Ilic al 43’. Molto lavoro per la difesa con Marcandalli sempre lucido. Finisce 0-0.



Inter-Lookman, attesa la risposta dell’Atalanta all’offerta da 45 milioni

Nel calciomercato mai dire mai ma questo weekend sembra davvero il dentro-fuori nel triangolo che coinvolge Ademola Lookman, Inter e Atalanta. Anzi, viene da restringere ulteriormente la tempistica dell’affare perché d’estate pure le trattative rallentano fortemente il sabato e la domenica, e allora già oggi, venerdì 1 aogsto, a Milano si attende una risposta dei bergamaschi all’offerta scritta fatta pervenire qualche giorno fa, i famosi 42 milioni di euro più bonus per arrivare a 45 milioni, rilancio della prima proposta – non ufficiale – da 40 milioni. L’Atalanta, da sempre ferma sulla richiesta da 50 milioni, sa che il giocatore vuole che venga rispettata la promessa di cessione fattagli qualche mese fa e vuole andare all’Inter avendo rifiutato altre proposte, ma allo stesso tempo dopo la cessione di Retegui vuole avere la certezza che la partenza di un altro pezzo da novanta avvenga alle proprie condizioni.

C’è da dire che a Bergamo non hanno fretta di cedere Lookman ma sanno anche che, la vicenda Koopmeiners insegna, non ha senso trattenere un giocatore controvoglia e infatti iniziano a trapelare i primi nomi dei possibili sostituti, da Federico Chiesa a Rowe del Marsiglia. Intanto l’Inter, per la quale il nigeriano è la primissima scelta, non può che aspettare tenendo ben nascoste le eventuali alternative: preferibilmente si cercherebbe un profilo che conosce, o ha già conosciuto, la Serie A ma si tiene aperta ogni porta, vedi Openda o Nkunku.



Pià: "Emozionante far parte della storia di questo club! Mercato fenomenale, il Napoli può affrontare da protagonista tutte le competizioni"

NAPOLI - INACIO PIA’, ex attaccante del Napoli, operatore ed intermediario di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Far parte della storia di questo Napoli è una cosa emozionante. Non ricordo negli ultimi anni un Napoli che si è mosso così bene sul mercato e in anticipo. Vedo che vuole vincere, magari puntare anche alla Champions, anche se ci sono squadre più attrezzate. Il Napoli ha fatto un mercato fenomenale e va dato merito a De Laurentiis, alla dirigenza e a Conte, inizia il campionato con una squadra decisa. Osimhen? Penso che abbia ricevuto tanto affetto dal popolo napoletano, alla fine ha dato tanto e ha ricevuto tanto, ma penso che la sua storia sia stata chiusa quando c’è stato il primo malcontento da parte sua e della società. Il fatto che abbia dato continuità alla sua avventura in Turchia fa bene a lui e al Napoli. Lukaku e Lucca sono due prime punte e penso che il Napoli abbia bisogno di un calciatore che garantisca almeno 20 gol. Il Napoli deve affrontare da protagonista tutte le competizioni. Penso che il Napoli, adesso, è già apposto e vedo poche squadre in Europa che siano già apposto, mancano delle alternative in vari ruoli. Adesso non ha la fretta e la pressione di intervenire sul mercato e valuterà delle occasioni. Samuele? Ha bisogno di tempo di crescere, magari in futuro potremmo vederlo anche a Napoli. E’ giusto anche avere delle critiche, perché lo aiutano a crescere. Le pagelle? Dipende dal carattere del calciatore, io non ero quello che andavo a prendere i giornali per vedere i voti. E’ un fatto di curiosità, tanto lo sai se fai bene, ma avevo dei compagni che ci rimanevano male. Il miglior giudizio lo dà il calciatore”.



Gutierrez-Napoli, si chiude! C’erano altri 3 club: tutti i retroscena e le cifre

Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli. Ormai tutte le parti in causa sono vicinissime a un accordo. Questo è quanto raccontato da Matteo Moretto attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano: "Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalità di pagamento. Se ieri l'accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime. Parti vicinissime anche per quanto riguarda il contratto del calciatore. Mi aspetto dunque che Gutierrez al Napoli possa definirsi entro questo weekend, sono ore cruciali. La clausola di Miguel Gutierrez col Girona è di 35 milioni di euro, ma la trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro. Da capire definitivamente la struttura perché mi parlano anche di una possibile offerta finale da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il contratto del ragazzo sarà di cinque anni, con la possibilità forte che si aggiunga un altro anno opzionale, quindi 5+1.

La trattativa Gutierrez-Napoli inizia a dicembre. I primi contatti ufficiali cominciano a dicembre, poi a maggio Napoli ed entourage del calciatore trovano un accordo verbale su tutto, quindi l'operazione viene definita verbalmente e non solo già a inizio maggio. Poi nelle ultime due settimane il calciatore ha cambiato agente, è passato con Quilon, ma le cose non sono cambiate di molto. Il contratto bene o male è lo stesso rispetto a quello concordato a maggio. Quindi ci siamo. Nel corso di questa finestra di mercato Gutierrez è stato cercato con insistenza da West Ham e Bayer Leverkusen, che avevano quasi raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore, ma nessuno dei due club è poi andato avanti nella trattativa con il Girona. Il ragazzo è stato cercato anche dal Marsiglia, ma la sua priorità è sempre stata quella di provare a giocare in un campionato come quello italiano, quindi priorità al Napoli. A gennaio, inoltre, quando la Juventus stava per cedere Cambiaso al Manchester City, i bianconeri avevano pensato con forza e insistenza anche a Gutierrez. Mi aspetto novità importanti entro il weekend".



Napoli, arriverà un'altra ala? Repubblica: apertura a un prestito eccellente a fine mercato

Se il Napoli prenderà davvero Miguel Gutierrez sulla corsia sinistra, poi prenderà anche un altro esterno offensivo? La strategia del club azzurro viene raccontata così dall'edizione odierna de La Repubblica: "Con Juanlu e soprattutto Gutierrez il Napoli puntellerà dunque entrambe le sue fasce, rendendo così meno affannosa la ricerca di un esterno offensivo da alternare a sinistra con Lang.

Resta l'apertura a un prestito eccellente alla fine del mercato e i nomi di Sterling, Chiesa e Grealish non devono essere di conseguenza depennati in maniera definitiva, ma il club azzurro si è messo in una posizione di forza e non potrà essere preso per la gola. Se ne riparlerà per questo da metà agosto in poi, salvo sorprese"



Miretti-Napoli, Mediaset: c'è intesa di massima! Ecco la richiesta della Juve

Fabio Miretti si avvicina a grandi passi al Napoli. Il centrocampista della Juventus, reduce da un'ottima stagione in prestito al Genoa, è diventato un obiettivo concreto per la mediana azzurra e la conferma arriva direttamente dall'entourage del giocatore. Giovanni Branchini, agente del classe 2003, ha dichiarato che "Miretti attende che venga presa una decisione", confermando l'interesse del club partenopeo e un accordo quasi raggiunto con il giocatore. I colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto della situazione su questa pista.

Il direttore sportivo Manna vede in Miretti il profilo ideale per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte: un calciatore duttile, già con esperienza in Serie A e a livello internazionale, e un prezioso "under" per le liste. Sebbene l'intesa con il giocatore sia prossima, resta da trovare l'accordo con la Juventus, che valuta Miretti tra i 14 e i 15 milioni di euro. Il Napoli si è preso qualche giorno per riflettere sull'investimento, considerato valido sia per il presente che per il futuro, in linea con la strategia di mercato azzurra. Nel caso in cui la trattativa non dovesse concretizzarsi, il club ha già pronte diverse alternative.



Raspadori, l'Atletico avvia contatti con gli agenti: ADL aspetta offerta ufficiale

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ieri l'Atletico Madrid ha aggiunto Raspadori a una mini lista di obiettivi con Nico Gonzalez della Juve ed Enzo Millot dello Stoccarda. Avviati i contatti con gli agenti di Jack, mentre il Napoli pur conoscendo l'interesse non ha ancora ricevuto un'offerta. La valutazione è 30 milioni: l'Atletico valuta le mosse. Per la cronaca, anche ieri Raspa è stato tra i migliori della doppia sessione di lavoro: nella partitella finale a campo ridotto, Conte lo ha confermato da mezzala sinistra offensiva.

Raspadori, 25 anni, nazionale italiano, è a Napoli dal 2022. Ha segnato gol pesanti per i due scudetti vinti pur non essendo mai stato realmente titolare. In totale sono state 18 le reti complessive il 109 presenze in azzurro. Lo scorso anno preziosi i gol contro Venezia, Genoa e Lecce. Un giocatore jolly, utile in ogni ruolo, apprezzato da tutti gli allenatori: attaccante, seconda punta, esterno e anche mezzala. Raspadori ha voglia di giocare di più - nell'anno del Mondiale - e per questo si valuta l'ipotesi della cessione a titolo definitivo. Anche perché il contratto è in scadenza nel 2027. Valutazioni in corso e diverse offerte sul tavolo.