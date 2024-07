Caserta - Continua l'attività formativa dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta sotto l'egida del presidente ing. Carlo Raucci.

A pochi giorni dalla conclusione del Corso di Aggiornamento Antincendio, è terminato un altro importante tratto del percorso formativo obbligatorio (art. 98 c.2 del D.Lgs. 81/08) dei professionisti della sicurezza. Si è concluso infatti il secondo «Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile», a cui gli ingegneri della sicurezza sono chiamati a partecipare con cadenza quinquennale, per adempiere all'aggiornamento della propria formazione e per poter continuare a svolgere il delicato ruolo di coordinatore per la sicurezza. Il corso, che ha visto una notevole partecipazione di ingegneri casertani è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine e gestito dalla fondazione, ha avuto come responsabile scientifico l'ing. Caterina Renzo, direzione tecnica degli ingegneri Vittorio Felicità e Roberto Sperlongano. Supervisore del corso è stato il presidente Carlo Raucci.

I relatori del corso, chiamati ad illustrare i più recenti dispositivi normativi e le innovazioni in tema di sicurezza che i corsisti hanno potuto approfondire nella consapevolezza delle numerose responsabilità che il ruolo attribuisce a tali figure professionali. Il corso è stato articolato in tre moduli per complessive 40 ore tenute da relatori individuati tra liberi professionisti operatori del settore, funzionari ASL ed esperti di diritto del lavoro.

Il consiglio direttivo dell'Ordine Provinciale ed il suo presidente Raucci, nella consapevolezza di rendere un servizio ai propri iscritti si farà sempre più parte dirigente della formazione obbligatoria sul tema specifico della sicurezza nel rispetto dei ruoli, operando in modo sinergico con gli altri attori coinvolti nella sicurezza quali imprese, lavoratori e committenti, con l'unico obiettivo di rendere più sicuri i luoghi di lavoro.