Loro si chiamano Francesca Coppola e Debora Fleri e, con la partecipazione di Diego Sardena, sono le protagoniste di TikTok on Air, programma che va in onda su Radio Quisqueya.

Francesca e Debora hanno partecipato all'ultima Milano Games Week nel mese di novembre: ballerine, intrattenitrici e cantanti, fanno parte di un gruppo anni '70/80 dal nome RadioStar, intervistano 'youtuber', 'tiktoker' e altri 'influencer' con migliaia di 'followers'.

La strada dei giovani che ambiscono a entrare nel mondo dello spettacolo è questa, quella più vera, una vera e propria palestra dove ragazze come loro si misurano con la propria spigliatezza e capacità. Uscendone vincenti.