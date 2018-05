Festa della Mamma. Raccolta firme assegno mensile alle casalinghe

Domenica 13 Maggio, per la festa della Mamma, il Movimento Idea sociale, sia a CASERTA che a S.Maria C.V. effettuerà la raccolta firme per Assegno Mensile Alle Casalinghe, la corte di cassazione nel 1995 decretò che il lavoro della casalinga è a tutti gli effetti un lavoro e per questo che deve essere retribuito, consentendo così alle donne costrette o per scelta ad accudire la casa, il marito, i figli, ad avere una minima indipendenza economica, per la sua dignità, il suo rispetto, e perché gli è dovuto. Ed in questa occasione si raccolgono anche consensi per il tesseramento 2018 , un movimento che dice stop alla usura delle banche, stop al lavoro precario, stop all'emigrazione selvaggia, stop all'equitalia e non cambiargli solo il nome, fuori dall'euro, un diritto alla casa, diritto al lavoro, diritto alla sanità - e poi con le proposte di rendita sociale, di politiche ambientali e di assegno mensile alle casalinghe. Questi gli argomenti di cui si fa portatore il MOVIMENTO IDEA SOCIALE, con il segretario Nazionale Raffele Bruno, in prima persona sempre avanti a tutti, e i militanti Missini, continuare nella nostra Ideologia Politica dei Valori e degli Ideali che ci contraddistinguono; Dio , Patria e famiglia, noi veniamo dal popolo e siamo con il popolo e per il popolo. Vi aspetto numerosi a piazza Mazzini a S.Maria C.V. e a piazza Vanvitelli a Caserta il giorno 13 Maggio dalle ore 10 alle ore 13.