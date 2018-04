Amazon e la conquista del mercato delle polizze

Amazon ha deciso di conquistare il mercato delle polizze offrendo ai suoi clienti delle assicurazioni sui propri prodotti che mai si sono viste prima d'ora.

Infatti, a seguito del successo del progetto londinese "Amazon Protect", l'azienda americana, visti i risultati, ha confermato di voler proseguire lo sviluppo e il potenziamento di questo nuovo servizio che verrà introdotto prossimamente su scala globale.

Amazon vuole infatti offrire ai propri clienti un'assicurazione globale sui prodotti venduti tramite il proprio sito, in grado di coprire tutti gli eventi, come ad esempio furti e danni... anche quelli per i quali neppure gli stessi produttori offrono una copertura per la sostituzione dei loro stessi articoli. La decisione presa da Amazon avrà indubbiamente notevoli ripercussioni sul mercato delle polizze tradizionali, dato che dovranno cercare di arginare la concorrenza di una delle aziende più grandi al mondo, con una disponibilità finanziaria, anche in termini di cash flow, enorme.